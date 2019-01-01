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В Киеве снесло полдома из-за взрыва: подробности инцидента

STYLERПроисшествия    01.01.2019 - 12:11
В Киеве снесло полдома из-за взрыва: подробности инцидента
Иллюстративное фото: РБК-Украина

Чудом обошлось без жертв

В новогоднюю ночь в Киеве в жилом массиве Березняки произошел взрыв отопительного котла в одном из частных домов. Об этом сообщает "ДТП  KIEV UA" в Facebook.

Инцидент произошел по адресу улица Каунасская, 3. В результате взрыва разрушена значительная часть дома. По информации ресурса, чудом обошлось без жертв и пострадавших.

 

Результаты взрыва в жилом доме (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что девушка сварила яйцо в микроволновке и чуть не ослепла.

Кстати, количество жертв обрушения дома в России выросло до семи.

Также мы сообщали о том, что в Филиппинах произошел взрыв вблизи торгового центра, есть погибшие.

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