В Киеве снесло полдома из-за взрыва: подробности инцидента

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Чудом обошлось без жертв

В новогоднюю ночь в Киеве в жилом массиве Березняки произошел взрыв отопительного котла в одном из частных домов. Об этом сообщает "ДТП KIEV UA" в Facebook.

Инцидент произошел по адресу улица Каунасская, 3. В результате взрыва разрушена значительная часть дома. По информации ресурса, чудом обошлось без жертв и пострадавших.

Результаты взрыва в жилом доме (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что девушка сварила яйцо в микроволновке и чуть не ослепла.

Кстати, количество жертв обрушения дома в России выросло до семи.

Также мы сообщали о том, что в Филиппинах произошел взрыв вблизи торгового центра, есть погибшие.