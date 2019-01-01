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У Києві знесло півбудинку через вибух: подробиці інциденту

STYLERПодії    01.01.2019 - 12:11
У Києві знесло півбудинку через вибух: подробиці інциденту
Ілюстративне фото: РБК-Україна

Дивом обійшлося без жертв

У новорічну ніч в Києві у житловому масиві Березняки стався вибух опалювального котла в одному з приватних будинків. Про це повідомляє "ДТП KIEV UA" у Facebook.

Інцидент стався за адресою вулиця Каунаська, 3. В результаті вибуху зруйновано значну частину будинку. За інформацією ресурсу, дивом обійшлося без жертв та постраждалих.

 

Результати вибуху в житловому будинку (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що дівчина зварила яйце в мікрохвильовці і мало не осліпла.

До речі, кількість жертв обвалення будинку в Росії зросла до семи.

Також ми повідомляли про те, що у Філіппінах стався вибух поблизу торгового центру, є загиблі.

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