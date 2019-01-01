Среди пропавших без вести после взрыва в Магнитогорске есть украинка

Фото с места происшествия

Разыскивают уроженку Хмельницкой области

В понедельник, 31 декабря 2018, в российском Магнитогорске в результате взрыва в жилом доме обвалился подъезд. Из под обвалов продолжают доставать пострадавших, 37 человек считаются пропавшими без вести - среди них украинка, сообщает УНІАН.

Фото с места события

В результате обрушения подъезда жилого дома погибли по меньшей мере 8 человек, 12 человек удалось спасти из-под завалов. Среди пропавших без вести – уроженка Хмельницкой области Украины.

Видео с места инцидента

По предварительным данным ФСБ России, обвал произошел в результате взрыва газа в одной из квартир дома.

Видео с места инцидента

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