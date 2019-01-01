ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Среди пропавших без вести после взрыва в Магнитогорске есть украинка

STYLERПроисшествия    01.01.2019 - 12:27
Среди пропавших без вести после взрыва в Магнитогорске есть украинка
Фото с места происшествия

Разыскивают уроженку Хмельницкой области

В понедельник, 31 декабря 2018, в российском Магнитогорске в результате взрыва в жилом доме обвалился подъезд. Из под обвалов продолжают доставать пострадавших, 37 человек считаются пропавшими без вести - среди них украинка, сообщает УНІАН.

 

Фото с места события

В результате обрушения подъезда жилого дома погибли по меньшей мере 8 человек, 12 человек удалось спасти из-под завалов. Среди пропавших без вести – уроженка Хмельницкой области Украины.

Видео с места инцидента

По предварительным данным ФСБ России, обвал произошел в результате взрыва газа в одной из квартир дома.

Видео с места инцидента

Напомним, в Киеве снесло полдома из-за взрыва отопительного котла.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве сожгли три автомобиля.

Также мы писали о том, что в Филиппинах произошел взрыв вблизи торгового центра, есть погибшие.

На юге Лондона масштабный пожар Против энергокомпании в Калифорнии готовят обвинения в убийствах
Новости Украины Взрывпожар
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь