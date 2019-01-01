Серед зниклих без вісті після вибуху в Магнітогорську є українка

Розшукують уроженку Хмельницької області
У понеділок, 31 грудня 2018, у російському Магнітогорську внаслідок вибуху у житловому будинку обвалився під'їзд. З під обвалів продовжують діставати постраждалих, 37 людей вважаються зниклими без вісти - серед них українка, повідомляє УНІАН.
Фото з місця події
Внаслідок обвалення під'їзду житлового будинку загинули щонайменше 8 осіб, 12 людей вдалося врятувати з-під завалів. Серед зниклих без вісти – уродженка Хмельницької області України.
Відео з місця інциденту
За попередніми даними ФСБ Росії, обвал стався внаслідок вибуху газу в одній з квартир будинку.
Відео з місця інциденту
Нагадаємо, у Києві знесло півбудинку через вибух опалювального котла.
Раніше ми повідомляли про те, що у Києві спалили три автомобілі.
Також ми писали про те, що у Філіппінах стався вибух поблизу торгового центу, є загиблі.