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Серед зниклих без вісті після вибуху в Магнітогорську є українка

STYLERПодії    01.01.2019 - 12:27
Серед зниклих без вісті після вибуху в Магнітогорську є українка
Фото з місця події

Розшукують уроженку Хмельницької області

У понеділок, 31 грудня 2018, у російському Магнітогорську внаслідок вибуху у житловому будинку обвалився під'їзд. З під обвалів продовжують діставати постраждалих, 37 людей вважаються зниклими без вісти - серед них українка, повідомляє УНІАН.

 

Фото з місця події

Внаслідок обвалення під'їзду житлового будинку загинули щонайменше 8 осіб, 12 людей вдалося врятувати з-під завалів. Серед зниклих без вісти – уродженка Хмельницької області України.

Відео з місця інциденту

За попередніми даними ФСБ Росії, обвал стався внаслідок вибуху газу в одній з квартир будинку.

Відео з місця інциденту

Нагадаємо, у Києві знесло півбудинку через вибух опалювального котла.

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві спалили три автомобілі.

Також ми писали про те, що у Філіппінах стався вибух поблизу торгового центу, є загиблі.

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