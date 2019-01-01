Взрыв в Магнитогорске: что известно о пропавшей украинке

Фото: на месте обрушения (из открытых источников)

В Следственном комитете РФ заявили, в доме следов взрывчатки не обнаружили

В российском Магнитогорске в Челябинской области после взрыва в жилом доме 31 декабря 2018 года, жертвами которого стали 9 человек, до сих пор считается пропавшей без вести украинка, которая проживала в одной из квартир. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС РФ во вторник, 1 января.

32-летнюю женщину зовут Татьяна Ивановна Антипова. Она является уроженкой Шепетовки в Хмельницкой области.

Фото: список жильцов (74.mchs.gov.ru)

Как следует из обнародованных данных, украинка с 15 сентября 2003 года проживала в квартире №354 по проспекту Карла Маркса, 164.

Татьяна не выходит на связь, ее место пребывания не известно.

На сайте ведомства отметили, что в настоящее время пытаются найти 32 человека.

Всего с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли 15 человек, из которых 9 человек были погибшими. Было спасено 6 человек.

Как сообщили в российском Следственном комитете, в доме не было никакой взрывчатки, передает Mash на своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, спасатели извлекли из-под завалов дома 11-месячного мальчика, который более суткок пролежал под руинами.

Также мы писали о том, что в Киеве в новогоднюю ночь в жилом массиве Березняки произошел взрыв отопительного котла в одном из частных домов.

Напомним, 14 декабря из-под завалов здания в Фастове Киевской области, где произошел взрыв, извлекли 2 тела.