Забили битою школярку: суд поставив крапку в справі про звіряче вбивство на Волині

Вбивць 16-річної школярки Катерини Литкіної з Нововолинська засудили до тюремного ув'язнення. Ковальський міськрайонний суд виніс рішення у справі обвинувачених громадян Словенії Максима Терлецького і Назара Статочнюка. Двоюрідним братам дали терміни 13,5 років та 14,5 років за ґратами відповідно, передає місцеве видання "Буг" у середу, 27 березня.

Раніше їх екстрадували зі Словеніїї. Обом врахують термін утримання під вартою.

Зазначимо, що батьки вбитої дівчини та їх адвокати просили для обох злочинців максимального покарання - до 15 років.

Резонансну справу розглядала колегія суддів у складі Ірини Логвинюк, Сергія Панасюка та Олени Восковської. Вони при прийнятті рішення про вирок врахували думку сторони потерпілих, які не пробачили обвинувачених.

У той же час у суді заявили, що взяли до уваги щиросердне каяття Максима Терлецького, який попросив вибачення. Крім того, він також брав участь у слідчому експерименті і частково об'єктивно сприяв досудовому розслідуванню, встановленню обставин вчинення злочину і встановленню істини у справі.

Суд у справі вбивць 16-річної Катерини Лыткиной (фото: bug.org.ua)

Моторошний злочин стався в ніч проти 2 серпня 2016 року.

Під час засідання суддя Ірина Логвинюк зачитала вирок, попередньо пояснивши, від яких саме травм загинула школярка. Катерині було нанесено щонайменше 8 ударів тупим предметом, який так і не знайшли правоохоронці. Під час слідчого експерименту Терлецький розповів, що дівчину били битою.

Відео: YouTube / БУГ Інтернет видання

При цьому Назар у скоєному так і не розкаявся. Також він не попросив вибачення у батьків убитої дівчини.

Катерина Литкіна (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що Максим раніше під час виступу в суді заявив, що Литкіну вбив його брат Назар, який потім погрозами змусив його допомогти сховати труп.

При цьому потерпіла сторона впевнена, що обидва брати просто домовилися між собою, щоб зменшити міру покарання - за групове вбивство термін більше, ніж якщо б один взяв провину на себе.

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