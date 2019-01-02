Загадкова смерть: в Італії 12-річна українка випала з балкона

Колаж: РБК-Україна

У момент трагедії дівчинка перебувала вдома одна

В італійському місті Вогера, провінція Павія, трагічно загинула 12-річна дівчинка, яка випала з балкону другого поверху. Про це повідомляє видання Il Giorno.

При падінні з висоти приблизно 10 метрів дівчинка сильно вдарилася головою, цей удар, на жаль, виявився смертельним для неї. Швидка допомога нічим допомогти не змогла. Тіло загиблої дівчинки відправили на розтин для судової експертизи.

На даний момент у поліції є дві версії: це нещасний випадок чи самогубство. Під час падіння, дівчинка перебувала вдома одна.

Відомо також, що 12-річна дівчинка ходила в третій клас місцевої школи від Плана інклюзивного інституту Данте ді Вогера. Вчителі кажуть, що вона ніколи не скаржилася ні на знущання, ні на хвороби. До того ж, дівчинка була відмінницею. На сайті школи опублікували в пам'ять про ученицю картинку зі словами: "Для ангела".

"Ми втратили дар мови... Ми висловлюємо найбільші співчуття батькам", - сказав декан інституту Марко Барбисотти.

Сусіди також стверджують, що в родині дівчинки ніколи не було скандалів. Перед трагедією теж "не було ні криків, ні шуму, ні особливих розмов".

Нагадаємо, що трирічний дитина померла через старої новорічної традиції.

Раніше також повідомлялося, що з'явилася нова інформація про жорстоке вбивство 15-річної дівчинки в Харкові.