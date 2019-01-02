Новогодняя традиция стала причиной смерти 3-летнего мальчика

Коллаж РБК-Украина

Ребенок подавился виноградом из-за халатности родителей

Старинная новогодняя традиция стала причиной смерти трехлетнего малыша. Инцидент произошел в ночь на 1 января 2019 года в испанском прибрежном курортном городе Хихон.

Как пишет издание Mirror, мальчик во время празднования Нового года со своей семьей - выходцами из Эквадора - попытался проглотить виноградины 12 разных сортов, пока часы били 12 раз. Ребенок таким образом последовал примеру родителей.

Однако в какой-то момент малыш стал задыхаться. Родители тут же вызвали "скорую". Бригада медиков доставила мальчика в местную больницу. Больше часа врачи пытались спасти ребенка, но в итоге констатировали смерть от удушья.

Отметим, что съесть ровно 12 ягод винограда к наступлению полночи - старинная испанская новогодняя традиция, которая берет начало с 1908 года. Вскоре эта забава стала популярной в Португалии, Бразилии и других странах. Люди верят, что если успеть проглотить 12 виноградинок до 12 часов ночи под бой часов, то целый следующий год будет очень счастливым.

Иллюстративное фото (flickr.com/chrisoakley)

Несмотря на традиционность поедания винограда перед Новым годом, медики постоянно предупреждают родителей, чтобы они следили за своими детьми и не разрешали им есть целые ягоды. Если взрослые хотят, чтобы их чада тоже приобщились к старинной традиции, то виноградины нужно разрезать на части. Это поможет маленьким деткам проглатывать плоды без вреда для здоровья.

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