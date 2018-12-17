На Буковине школьник умер после катания на санках: подробности трагедии

Коллаж РБК-Украина

Учителя характеризуют погибшего юношу как умного и доброго ученика

В селе Великий Кучуров Черновицкой области во время катания на санках смертельно травмировался школьник.

Как рассказали правоохранители, компания парней решила поразвлечься и покататься по селу на санках, привязав их до автомобиля JEEP Grand Cherokee. За рулем внедорожника находился 16-летний местный житель. На одном из поворотов водитель не учел дорожной обстановки и допустил опрокидывание санок.

Катание на санках закончилось трагедией (фото: cv.npu.gov.ua)

В результате падения с санок 15-летний школьник ударился о бетонный забор и потерял сознание. Как оказалось впоследствии, он получил серьезную травму головы. Парня сразу же госпитализировали. Врачи пытались спасти подростка, однако полученные травмы оказались не совместимы с жизнью - парень скончался в присутствии медиков.

"К нам мальчика доставили вчера (16 декабря - Ред.) вечером в крайне тяжелом состоянии, очень сильно была повреждена голова ребенка. Мы делали все возможное, чтобы его спасти, но, к сожалению, примерно через 15 минут он скончался", - рассказал главный врач БСМП г. Черновцы Александр Грушко в комментарии АСС.

По информации местных СМИ, юноша учился в 10 классе Великокучуровской школы. Учителя характеризуют его как умного, вежливого, доброго и трудолюбивого ученика.

Украинцы активно комментируют ужасную новость и недоумевают: кто дал подростку разрешение на управление автомобилем.

"Ужасно, когда необдуманные поступки заканчиваются так трагически..." - отметила Валерия Мартынова.

"16-летний дебил на джипе с евробляхами привязал санки и по селу катал подростков. Один вылетел и убился. Покатались", - прокомментировал блогер Клим Братковский.

"Ужас! Какое огромное горе! Сочувствую родителям погибшего парня. Держитесь!" - написала Лилия Луцак-Минтенко.

Напомним, недавно страшный пожар в Житомирской области унес жизнь маленького ребенка.

Также мы писали о том, что ушел из жизни самый молодой директор библиотеки в Украине, которому было всего 15 лет.