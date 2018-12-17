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На Буковині школяр помер після катання на санках: подробиці трагедії

STYLERЖиття    17.12.2018 - 15:04
На Буковині школяр помер після катання на санках: подробиці трагедії
Колаж РБК-Україна

Вчителі характеризують загиблого юнака як розумного і доброго учня

У селі Великий Кучурів Чернівецької області під час катання на санчатах смертельно травмувався школяр.

Як розповіли правоохоронці, компанія хлопців вирішила розважитися і покататись селом на санках, прив'язавши їх до автомобіля JEEP Grand Cherokee. За кермом позашляховика перебував 16-річний місцевий житель. На одному з поворотів водій не врахував дорожньої обстановки і допустив перекидання сан.

 

Катання на санчатах закінчилося трагедією (фото: cv.npu.gov.ua)

В наслідок падіння з санчат 15-річний школяр вдарився у бетонну огорожу й знепритомнів. Як виявилося згодом, він отримав серйозну травму голови. Хлопця відразу ж госпіталізували. Лікарі намагалися врятувати підлітка, однак отримані травми виявилися не сумісні з життям - хлопець помер в присутності медиків.

"До нас хлопчика доправили вчора (16 грудня - Ред.) увечері у вкрай важкому стані, дуже сильно була пошкоджена голова дитини. Ми робили усе можливе, щоб його врятувати, але, на жаль, приблизно через 15 хвилин він помер", - розповів головний лікар ЛШМД м. Чернівці Олександр Грушко у коментарі АСС.

По інформації місцевих ЗМІ, юнак навчався в 10 класі Великокучурівської школи. Вчителі характеризують його як розумного, ввічливого, доброго та трудолюбивого учня.

Українці активно коментують жахливу новину і дивуються: хто дав підлітку дозвіл на кермування автомобілем.

"Жахливо, коли необдумані вчинки закінчуються так трагічно..." - зауважила Валерія Мартинова.

"16-річний дебіл на джипі з євробляхами прив'язав санки і по селу катав підлітків. Один вилетів і вбився. Покаталися", - прокоментував блогер Клим Братківський.

"Жах! Яке величезне горе! Співчуваю батькам загиблого хлопця. Тримайтесь!" - написала Лілія Луцак-Минтенко.

Нагадаємо, нещодавно страшна пожежа в Житомирській області забрала життя маленької дитини.

Також ми писали про те, що пішов з життя наймолодший директор бібліотеки в Україні, якому було всього 15 років.

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