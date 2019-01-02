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Новорічна традиція стала причиною смерті трирічного хлопчика

STYLERПодії    02.01.2019 - 13:04
Новорічна традиція стала причиною смерті трирічного хлопчика
Колаж РБК-Україна

Дитина подавився виноградом через недбалість батьків

Старовинна новорічна традиція стала причиною смерті трирічного малюка. Інцидент стався у ніч на 1 січня 2019 року в іспанському прибережному курортному місті Хіхон.

Як пише видання Mirror, хлопчик під час святкування Нового року зі своєю родиною - вихідцями з Еквадору - спробував проковтнути виноградини 12 різних сортів, поки годинник бив 12 разів. Дитина таким чином послідувала прикладу батьків.

Проте у певний момент малюк став задихатися. Батьки тут же викликали "швидку". Бригада медиків доставила хлопчика в місцеву лікарню. Більше години лікарі намагалися врятувати дитину, але в підсумку констатували смерть від задухи.

Зазначимо, що з'їсти рівно 12 ягід винограду до настання півночі - старовинна іспанська новорічна традиція, яка бере початок з 1908 року. Незабаром ця забава стала популярною у Португалії, Бразилії та інших країнах. Люди вірять, що якщо встигнути проковтнути 12 виноградинок до 12 години ночі під бій годинника, то цілий наступний рік буде дуже щасливим.

Новорічна традиція стала причиною смерті трирічного хлопчика

Ілюстративне фото (flickr.com/chrisoakley)

Незважаючи на традиційність поїдання винограду перед Новим роком, медики постійно попереджають батьків, щоб вони слідкували за своїми дітьми та не дозволяли їм їсти цілі ягоди. Якщо дорослі хочуть, щоб їхні чада теж долучилися до старовинної традиції, то виноградини потрібно розрізати на частини. Це допоможе маленьким діткам ковтати плоди без шкоди для здоров'я.

Нагадаємо, що нещодавно у Тернопільській області прямо на дитячому новорічному ранку померла 11-річна школярка.

Також ми писали про те, що під Харковом від грипу померло немовля.

Раніше повідомлялося, що на Буковині школяр помер після катання на санках.

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