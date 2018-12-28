Под Харьковом от гриппа умер младенец: детали трагедии

Фото: коллаж РБК-Украина

Это уже не первый летальный случай от гриппа, зафиксированный в Харьковской области

В Харьковской области зафиксирован новый летальный случай вследствие осложнений от гриппа - речь идет о смерти младенца до года. Об этом сообщили на сайте Харьковского областного лабораторного центра.

Как уточняется, ребенок заболел 6 декабря. Родители к врачам не обращались.

Врачи рассказали, что семья, в которой произошла трагедия - асоциальная, у матери проблемы с алкоголизмом.

Женщина является жительницей Сахновщинского района.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 150 больных с подозрением на грипп и ОРВИ было подтверждено почти у половины больных. У 12,2% больных (9 человек) выявлен вирус гриппа типа А, из них в 77,8% - вирус гриппа типа А (H3N2), в 44,6% - вирус парагриппа, в 25,7% - РС - вирус и в 17,5% - аденовирус.

В этом месяце в Харькове от гриппа скончались уже ребенок 9 лет и пенсионерка в возрасте 62 лет.

Отмечается, что погибшие не были привиты против гриппа.

Как сообщалось ранее, в Украине нет эпидемии гриппа, но, по информации Центра общественного здоровья МОЗ Украины, эпидемические пороги превышены до 38,2% в восьми областях - названы регионы, которые пострадают в первую очередь.

Также ранее заведующая кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская рассказала о группах риска, которые в первую очередь могут пострадать от гриппа.

Напомним, ранее в Одесской области от гриппа A (H1N1) pdm09 умер годовалый ребенок.

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Видео: РБК-Украина