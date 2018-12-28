Під Харковом від грипу померло немовля: деталі трагедії

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Це вже не перший летальний випадок від грипу, зафіксований в Харківській області

У Харківській області зафіксовано новий летальний випадок внаслідок ускладнень від грипу - йдеться про смерть немовляти до року. Про це повідомили на сайт Харківського обласного лабораторного центру.

Як уточнюється, дитина захворіла 6 грудня. Батьки до лікарів не зверталися.

Лікарі розповіли, що родина, в якій сталася трагедія - асоціальна, у матері проблеми з алкоголізмом.

Жінка є мешканкою Сахновщинського району.

За даними вірусологічного моніторингу при обстеженні 150 хворих з підозрою на грип та ГРВІ було підтверджено майже у половини хворих. У 12,2% хворих (9 осіб) виявлено вірус грипу типу А, із них у 77,8% - вірус грипу типу А (H3N2), 44,6% - вірус парагрипу, у 25,7% - РС - вірус і 17,5% - аденовірус.

В цьому місяці в Харкові від грипу померли вже дитина 9 років та пенсіонерка у віці 62 років.

Зазначається, що загиблі не були щеплені проти грипу.

Як повідомлялося раніше, в Україні немає епідемії грипу, але, за інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, епідемічні пороги перевищені до 38,2% у восьми областях - названі регіони, які постраждають в першу чергу.

Також раніше завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені А. А. Богомольця Ольга Голубовська розповіла про групи ризику, які в першу чергу можуть постраждати від грипу.

Нагадаємо, раніше в Одеській області від грипу A (H1N1) pdm09 помер однорічний дитина.

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Відео: РБК-Україна