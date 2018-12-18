Осторожно, грипп: в Одесской области от болезни умер годовалый ребенок

Коллаж РБК-Украина

Зачастую заболевание распространяется именно на детей

В Одесской области от гриппа A (H1N1) pdm09 умер годовалый ребенок. Отмечается, что на последней неделе общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущим, вырос на 5,4%. Об этом информирует пресс-служба лабораторного центра МОЗ Украины.

На прошлой неделе в Овидиопольском районе был зарегистрирован случай смерти, связанный с острой респираторной инфекцией на дому. Ребенку было около 1 года, за медицинской помощью близкие не обращались.

Отмечается, что основной удельный вес среди заболевших приходится на детей - 73,8%. Чаще всего болеют дети от 5 до 14 лет. К слову, показатель госпитализации больных на этой неделе вырос на 5,6%. В МОЗ указано, что подобные проявления являются началом эпидемического подъема заболеваемости.

Согласно отчетам лечебно-профилактических учреждений с начала эпидсезона привито против гриппа 3416 человек, из них 665 - дети до 17 лет. Прививки проводились, в основном, за собственные средства граждан.

А вот уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями, по данным мониторинга, снизился на 9,9% по сравнению с предыдущей неделей, в том числе среди детей до 17 лет - на 10,3%, среди взрослых - на 8,8%.

Заболеваемость корью в области продолжает оставаться на высоком уровне. За последнюю неделю уровень заболеваемости вырос на 29,3% среди взрослого населения, однако среди детей отмечалось снижение на 26%.

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