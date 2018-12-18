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Обережно, грип: в Одеській області від хвороби померла однорічна дитина

STYLERЖиття    18.12.2018 - 11:35
Обережно, грип: в Одеській області від хвороби померла однорічна дитина
Колаж РБК-Україна

Найчастіше захворювання поширюється саме на дітей

В Одеській області від грипу A (H1N1) pdm09 померла однорічна дитина. Відзначається, що на останньому тижні загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ, в порівнянні з попереднім зріс на 5,4%. Про це інформує прес-служба лабораторного центру МОЗ України.

минулого тижня в Овідіопольському районі був зареєстрований випадок смерті, пов'язаний з гострою респіраторною інфекцією на дому. Дитині було близько 1 року, за медичною допомогою близькі не зверталися.

Наголошується, що основна питома вага серед захворілих припадає на дітей - 73,8%. Найчастіше хворіють діти від 5 до 14 років. До речі, показник госпіталізації хворих на цьому тижні виріс на 5,6%. У МОЗ зазначено, що подібні прояви є початком епідемічного підйому захворюваності.

Відповідно до звітів лікувально-профілактичних установ з початку епідсезону щеплено проти грипу 3416 осіб, з них 665 - діти до 17 років. Щеплення проводилися, в основному, за власні кошти громадян.

А ось рівень захворюваності гострими кишковими інфекціями, за даними моніторингу, знизився на 9,9% порівняно з попереднім тижнем, в тому числі серед дітей до 17 років - на 10,3%, серед дорослих - на 8,8%.

Захворюваність на кір в області продовжує залишатися на високому рівні. За останній тиждень рівень захворюваності зріс на 29,3% серед дорослого населення, однак серед дітей відзначалося зниження на 26%.

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