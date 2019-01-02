ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Загадочная смерть: в Италии 12-летняя украинка выпала из балкона

STYLERПроисшествия    02.01.2019 - 18:11
Загадочная смерть: в Италии 12-летняя украинка выпала из балкона
Коллаж: РБК-Украина

В момент трагедии девочка находилась дома одна

В итальянском городе Вогера, провинция Павия, трагически погибла 12-летняя девочка, которая выпала из балкона второго этажа. Об этом сообщает издание Il Giorno.

При падении с высоты примерно 10 метров девочка сильно ударилась головой, этот, удар, к сожалению, оказался смертельным для нее. Прибывшая скорая помощь ничем помочь не смогла. Тело погибшей девочки отправили на вскрытие для судебной экспертизы.

На данный момент у полиции есть две версии: это несчастный случай или же самоубийство. Во время падения, девочка находилась дома одна.

Известно также, что 12-летняя девочка ходила в третий класс местной школы Плана от инклюзивного института Данте ди Вогера. Учителя говорят, что она никогда не жаловалась ни на издевательства, ни на болезни. К тому же, девочка была отличницей. На сайте школы опубликовали в память об ученице картинку со словами: "Для ангела".

"Мы потеряли дар речи… Мы выражаем наибольшие соболезнования родителям", - сказал декан института Марко Барбисотти.

Соседи также утверждают, что в семье девочки никогда не было скандалов. Перед трагедией тоже "не было ни криков, ни шумов, ни особых разговоров".

Напомним, что трехлетний ребенок умер из-за старой новогодней традиции.

Ранее также сообщалось, что появилась новая информация о жестоком убийстве 15-летней девочки в Харькове.

В Италии из-за давки в ночном клубе погибли 6 человек В Италии произошел взрыв на автомобильной заправке, пострадали 12 человек
Новости Украины Италиятрагедия
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь