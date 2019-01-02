Загадочная смерть: в Италии 12-летняя украинка выпала из балкона

В момент трагедии девочка находилась дома одна
В итальянском городе Вогера, провинция Павия, трагически погибла 12-летняя девочка, которая выпала из балкона второго этажа. Об этом сообщает издание Il Giorno.
При падении с высоты примерно 10 метров девочка сильно ударилась головой, этот, удар, к сожалению, оказался смертельным для нее. Прибывшая скорая помощь ничем помочь не смогла. Тело погибшей девочки отправили на вскрытие для судебной экспертизы.
На данный момент у полиции есть две версии: это несчастный случай или же самоубийство. Во время падения, девочка находилась дома одна.
Известно также, что 12-летняя девочка ходила в третий класс местной школы Плана от инклюзивного института Данте ди Вогера. Учителя говорят, что она никогда не жаловалась ни на издевательства, ни на болезни. К тому же, девочка была отличницей. На сайте школы опубликовали в память об ученице картинку со словами: "Для ангела".
Per un Angelo pic.twitter.com/Yu43mMstCn— giuliacavagna (@cavagna_giulia) 30 декабря 2018 г.
"Мы потеряли дар речи… Мы выражаем наибольшие соболезнования родителям", - сказал декан института Марко Барбисотти.
Соседи также утверждают, что в семье девочки никогда не было скандалов. Перед трагедией тоже "не было ни криков, ни шумов, ни особых разговоров".
Напомним, что трехлетний ребенок умер из-за старой новогодней традиции.
Ранее также сообщалось, что появилась новая информация о жестоком убийстве 15-летней девочки в Харькове.