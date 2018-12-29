Зниклу у Києві дівчину знайшли вбитою в квартирі: моторошні деталі

Дівчину розшукували протягом тижня
Зникла раніше дівчина - Романенко Тетяна Олександрівна, 1987 року народження, знайдена вбитою на квартирі в Києві. Поруч виявили труп її хлопця. На місці працює слідчо-оперативна група та експерти. Про це повідомляє "ДТП KIEV.UA" в Instagram.
Дівчина працювала менеджером у приватній будівельній компанії в Солом'янському районі Києва.
Скріншот поста: instagram.com/dtp.kiev.ua/
Раніше "Київ Оперативний" в Facebook повідомляв про те, що дівчина зникла безвісти. За інформацією ресурсу, дівчина вийшла з приміщення "Офісбуд" 22 грудня о 16:30. З тих пір її ніхто не бачив. Сьогодні, 29 грудня її знайшли вбитою.
Тетяна Романенко (facebook.com/KyivOperativ/)
Подробиці події не повідомляють - "таємниця слідства".
Коментатори соцмережі пишуть, що Тетяна була мамою п'ятирічної дитини.
"Дуже шкода дитину, яка залишилася, дівчинка 5 років без мами", - пише _mam_ania.
Скріншот коментарів: instagram.com/dtp.kiev.ua/
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