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Зниклу у Києві дівчину знайшли вбитою в квартирі: моторошні деталі

STYLERПодії    29.12.2018 - 16:48
Зниклу у Києві дівчину знайшли вбитою в квартирі: моторошні деталі
Ілюстративне фото: РБК-Україна

Дівчину розшукували протягом тижня

Зникла раніше дівчина - Романенко Тетяна Олександрівна, 1987 року народження, знайдена вбитою на квартирі в Києві. Поруч виявили труп її хлопця. На місці працює слідчо-оперативна група та експерти. Про це повідомляє "ДТП KIEV.UA" в Instagram.

Дівчина працювала менеджером у приватній будівельній компанії в Солом'янському районі Києва.

Зниклу у Києві дівчину знайшли вбитою в квартирі: моторошні деталі

Скріншот поста: instagram.com/dtp.kiev.ua/

Раніше "Київ Оперативний" в Facebook повідомляв про те, що дівчина зникла безвісти. За інформацією ресурсу, дівчина вийшла з приміщення "Офісбуд" 22 грудня о 16:30. З тих пір її ніхто не бачив. Сьогодні, 29 грудня її знайшли вбитою.

Зниклу у Києві дівчину знайшли вбитою в квартирі: моторошні деталі

Тетяна Романенко (facebook.com/KyivOperativ/)

Подробиці події не повідомляють - "таємниця слідства".

Коментатори соцмережі пишуть, що Тетяна була мамою п'ятирічної дитини.

"Дуже шкода дитину, яка залишилася, дівчинка 5 років без мами", - пише _mam_ania.

Зниклу у Києві дівчину знайшли вбитою в квартирі: моторошні деталі

Скріншот коментарів: instagram.com/dtp.kiev.ua/

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в мережі тужать за відомим активістом.

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