Пропавшую в Киеве девушку нашли убитой в квартире: жуткие детали

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Девушку разыскивали в течение недели

Пропавшая ранее девушка - Романенко Татьяна Александровна, 1987 года рождения, найдена убитой на квартире в Киеве. Рядом обнаружили труп ее парня. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты. Об этом сообщает "ДТП KIEV.UA" в Instagram.

Девушка работала менеджером в частной строительной компании в Соломенском районе Киева.

Скриншот поста: instagram.com/dtp.kiev.ua/

Ранее "Киев Оперативный" в Facebook сообщал о том, что девушка пропала без вести. По информации ресурса, девушка вышла с помещения "Офисбуд" 22 декабря в 16:30. С тех пор ее никто не видел. Сегодня, 29 декабря ее нашли убитой.





Татьяна Романенко (facebook.com/KyivOperativ/)

Подробности происшествия не сообщают - "тайна следствия".

Комментаторы соцсети пишут, что Татьяна была мамой пятилетнего ребенка.

"Очень жаль ребёнка, осталась девочка 5 лет без мамы", - пишет _mam_ania.

Скриншот комментариев: instagram.com/dtp.kiev.ua/

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети скорбят по известному активисту.

Также мы писали о том, что семи фигурантам дела по убийству Гандзюк объявили подозрение.

Ранее мы публиковали известие о том, что в Хмельницкой области пропала 16-летняя девочка.