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"Загорілася сцена": у Києві сталася пожежа в театрі імені Лесі Українки

STYLERПодії    07.12.2018 - 09:57
"Загорілася сцена": у Києві сталася пожежа в театрі імені Лесі Українки
Колаж РБК-Україна

В будівлі проводилися ремонтні роботи

У Києві сталася пожежа в театрі російської драми імені Лесі Українки. Про це з місця події повідомив "Інформатор".

Займання сталося в ніч з четверга на п'ятницю. 7 грудня близько 01:10 на лінію екстрених служб надійшов дзвінок з Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, який знаходиться у Києві по вулиці Богдана Хмельницького, 5.

Чоловік повідомив, що в театрі загорілася сцена. Однак до того моменту, як на місце події прибула пожежно-рятувальна техніка, працівники театру змогли ліквідувати вогонь.

З'ясувалося, що вночі в приміщенні театру проводилися ремонтні роботи і за попередньою інформацією, загорілись якісь будматеріали. На момент займання в приміщенні знаходилися будівельники і охоронці, які швидко відреагували на спалах.

В будівлі сталося сильне задимлення та приміщення на даний момент провітрюють. Рятувальники оглянули всі приміщення і перевірили, чи немає серед  працівників постраждалих. Але на щастя, медична допомога нікому не знадобилася. Всі обставини пригоди встановить слідство.

 

Фото: informator.ua

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що п'ятирічний українець врятував сім'ю від вогню.

А також розповідали про те, що українцям розповіли про дівчинку-героїню, яка врятувала з вогню чотирьох дітей.

Відео: РБК-Україна

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