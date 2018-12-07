"Загорелась сцена": в Киеве произошел пожар в театре имени Леси Украинки

В здании проводились ремонтные работы
В Киеве произошел пожар в театре русской драмы имени Леси Украинки. Об этом с места события сообщил "Информатор".
Возгорание произошло в ночь с четверга на пятницу. 7 декабря около 01:10 на линию экстренных служб поступил звонок из Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, который находится в Киеве по улице Богдана Хмельницкого, 5.
Звонивший сообщил, что в театре загорелась сцена. Однако к тому моменту, как на место происшествия прибыла пожарно-спасательная техника, работники театра смогли ликвидировать огонь.
Выяснилось, что ночью в помещении театра проводились ремонтные работы и по предварительной информации, загорелись какие-то стройматериалы. На момент возгорания в помещении находились строители и охранники, которые быстро отреагировали на возгорание.
В здании произошло сильное задымление и помещение на данный момент проветривают. Спасатели осмотрели все помещения и проверили, нет ли среди работников пострадавших. Но к счастью, медицинская помощь никому не понадобилась. Все обстоятельства происшествия установит следствие.
Фото: informator.ua
Напомним, ранее мы сообщали о том, что пятилетний украинец спас семью от огня.
А также рассказывали о том, что украинцам рассказали о девочке-героине, спасшей из огня четверых детей.
Видео: РБК-Украина