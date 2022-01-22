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Під Житомиром підліток зґвалтував дівчинку: що загрожує неповнолітньому нелюду

Автор: Володимир Костирін

Під Житомиром п'яний 15-річний підліток напав на 11-річну дівчинку, затягнув у двір нежитлового будинку і зґвалтував. Сам злочин стався 7 січня, на свято Різдва, а зараз затриманого суд відправив під варту з правом внесення грошової застави.

Про це передали в прес-службі Житомирської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, в одному з сіл Житомирського району підліток, будучи в стані сп'яніння, прийшов у гості до сусідів на день народження, де була присутня сім'я потерпілої дитини.

Коли дівчинка близько 8 години вечора пішла додому сама, оскільки проживала поруч і їй дозволили батьки, хлопець на вулиці силою затягнув свою жертву у двір нежилого домогосподарства, і "незважаючи на вмовляння дитини відпустити її, вчинив стосовно неї дії сексуального характеру".

У місцевій службі у справах дітей повідомили, що підозрюваний з 2016 року перебуває на обліку як дитина, яка проживає в сім'ї, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків.

Наразі неповнолітньому повідомили про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину проти малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

"За результатом розгляду підозрюваному застосовано тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення грошової застави на суму понад 190 тис. грн, про що Чуднівським районним судом винесено відповідну ухвалу", - розповіли в прокуратурі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті троє підлітків ґвалтували 14-річну дівчинку і знімали все на відео.

Також ми писали про те, що нещодавно в Дніпрі провчили підлітка, який домагався дівчинки, і зняли на камеру такий "самосуд".

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Житомир