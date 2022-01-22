Під Житомиром підліток зґвалтував дівчинку: що загрожує неповнолітньому нелюду

За матеріалами слідства, в одному з сіл Житомирського району підліток, будучи в стані сп'яніння, прийшов у гості до сусідів на день народження, де була присутня сім'я потерпілої дитини.

Коли дівчинка близько 8 години вечора пішла додому сама, оскільки проживала поруч і їй дозволили батьки, хлопець на вулиці силою затягнув свою жертву у двір нежилого домогосподарства, і "незважаючи на вмовляння дитини відпустити її, вчинив стосовно неї дії сексуального характеру".

У місцевій службі у справах дітей повідомили, що підозрюваний з 2016 року перебуває на обліку як дитина, яка проживає в сім'ї, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків.

Наразі неповнолітньому повідомили про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину проти малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

"За результатом розгляду підозрюваному застосовано тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення грошової застави на суму понад 190 тис. грн, про що Чуднівським районним судом винесено відповідну ухвалу", - розповіли в прокуратурі.

Досудове розслідування триває.