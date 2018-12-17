Страшна аварія з військовими під Львовом: на відео потрапив момент удару

Відео: YouTube / ТСН

Момент смертельної аварії за участю автобуса і легкового автомобіля 16 грудня у селищі Івано-Франкове у Львівській області, жертвами якої стали троє військовослужбовців, потрапив на відео. Як йдеться в сюжеті ТСН, стан двох постраждалих військових вже покращився, і загрози їх життю вже немає.

Як видно на кадрах з відеореєстратора, автобуса на різкому повороті заносить і він трощить легковик, що їде назустріч.

Від удару автомобіль просто зім'яло.

В автобусі їхало близько 70 людей, ніхто з них не постраждав.

В машині їхало п'ятеро друзів військових-контрактників, вони поверталися з нічного клубу Львова на Яворівський полігон. По дорозі військові підібрали ще одного хлопця - він і троє військових загинули відразу.

Ще двох солдатів госпіталізували.

"У одного черепно-мозкова травма, струс головного мозку, іншому потерпілому констатовано відкритий перелом кісток передпліччя та закритий перелом лівої гомілки", - розповіла лікар-травматолог Людмила Фролова.

В даний час водія автобуса поліція вже затримала. У разі доведення провини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у ДТП біля Івано-Франкове Львівської області загинули військові.

А також розповідали про те, що під Миколаєвом сталася страшна ДТП.

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Відео: РБК-Україна