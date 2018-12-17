Жуткая авария с военными под Львовом: на видео попал момент удара

Видео: YouTube / ТСН

Момент смертельной аварии с участием автобуса и легкового автомобиля 16 декабря в поселке Ивано-Франково во Львовской области, жертвами которой стали трое военнослужащих, попал на видео. Как говорится в сюжете ТСН, состояние двух пострадавших военных после уже улучшилось, и угрозы ух жизни уже нет.

Как видно на кадрах из видеорегистратора, автобуса на резком повороте заносит и он крушит легковушку, которая едет на встречу.

От удара автомобиль просто смяло.

В автобусе ехало около 70 человек, никто их них не пострадал.

В машине ехало пятеро друзей военных-контрактников, они возвращались из ночного клуба Львова на Яворовский полигон. По дороге военные подобрали еще одного парня - он и трое военных погибли сразу.

Еще двух солдат госпитализировали.

"У одного черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, другому потерпевшему констатировано открытый перелом костей предплечья и закрытый перелом левой голени", - рассказала врач-травматолог Людмила Фролова.

В настоящее время водителя автобуса полиция уже задержала. В случае доказательства вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ДТП возле Ивано-Франково Львовской области погибли военные.

А также рассказывали о том, что под Николаевом произошло страшное ДТП.

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Видео: РБК-Украина