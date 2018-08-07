"Запропонував мені цю роль особисто": зірка фільму "DZIDZIO Контрабас" розповіла про гучний фільм "Гірська жінка: на війні"

Фото: Олена Лавренюк (прес-служба)

Кіно вже увійшло в топ-20 кращих фільмів Канн за версією The Hollywood Reporter

Відома українська актриса Олена Лавренюк поділилася деякими деталями з приводу своєї ролі у фільмі, який наробив галасу в Каннах, "Гірська жінка: на війні", що вийде у всеукраїнський прокат 16 серпня.

"Моя роль у фільмі невелика, і коли режисер вибирав актрису для неї, його першою умовою була саме українка. Зйомки проходили у нас, а так як ми з Бенедиктом Ерлінгсоном були знайомі раніше, він запропонував мені цю невелику роль особисто. Так як я добре спілкуюся англійською – ніяких складнощів з розумінням один одного не виникало. Всі актори, які знімалися у стрічці та режисер – це великі професіонали і працювати з ними було справжнім задоволенням", - розповіла актриса.

Фото: зйомки фільму (прес-служба)

Зазначимо, що кінострічка "Гірська жінка: на війні" відкрила літній Одеський кінофестиваль цього року, а також встигла отримати визнання міжнародної публіки. Картину презентували в Каннах. Вона отримала приз за краще музичне оформлення, а також потрапила в рейтинг топ-20 кращих фільмів за версією The Hollywood Reporter. Фільм був знятий у копродукції Ісландії, Франції та України.

Відео трейлер фільму (youtube.com/Arthouse Traffic)

До речі, Олена Лавренюк зіграє також у фільмі "11 дітей з Моршина", де постане в образі лиходійки. Прем'єра відбудеться вже в грудні 2018 року. Раніше вона стала зіркою фільму "DZIDZIO Контрабас".

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