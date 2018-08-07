"Предложил мне эту роль лично": звезда фильма "DZIDZIO Контрабас" рассказала о нашумевшем фильме "Гірська жінка: на війні"

Фото: Алена Лавренюк (пресс-служба)

Кино уже вошло в топ-20 лучших фильмов Канн по версии The Hollywood Reporter

Известная украинская актриса Алена Лавренюк поделилась некоторыми деталями по поводу своей роли в уже нашумевшем фильме в Каннах "Гірська жінка: на війні", который выйдет во всеукраинский прокат 16 августа.

"Моя роль в фильме небольшая, и когда режиссер выбирал актрису для нее, его первым условием была именно украинка. Съемки проходили у нас, а так как мы с Бенедиктом Ерлингсоном были знакомы раньше, он предложил мне эту небольшую роль лично. Так как я хорошо общаюсь на английском – никаких сложностей с пониманием друг друга не возникало. Все актеры, которые снимались в ленте и режиссер – это большие профессионалы и работать с ними было настоящим удовольствием", - рассказала актриса.

Фото: съемки фильма (пресс-служба)

Отметим, что кинолента "Гірська жінка: на війні" открыла летний Одесский кинофестиваль в этом году, а также успела получить признание международной публики. Картину представили в Каннах. Она получила приз за лучшее музыкальное оформление, а также попала в рейтинг топ-20 лучших фильмов по версии The Hollywood Reporter. Фильм был снят в копродукции Исландии, Франции и Украины.

Видео: трейлер фильма (youtube.com/Arthouse Traffic)

К слову, Алена Лавренюк сыграет также в фильме "11 детей из Моршина", где предстанет в образе злодейки. Премьера состоится уже в декабре 2018 года. Ранее она стала звездой фильма "DZIDZIO Контрабас".

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