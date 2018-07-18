Режисер Сергій Шляхтюк: "В Україні до якісного кіно поки не звикли"

Фото: Український кінематограф (pxhere.com)

Музичні кліпи і рекламу в Україні часто знімають набагато краще, ніж фільми або серіали, вважає Сергій Шляхтюк

Актор і режисер Сергій Шляхтюк – один із тих, хто мріє, щоб українське кіно розвивалося. Разом із командою він і сам планує вплинути на стан українського кіно. Зокрема, сприяти тому, щоб українські фільми почали сприймати як справу, яка може приносити прибутки.

Зараз у нього йде підготовка до зйомок фільму "Понад усе". Молода знімальна група хоче зробити фільм таким, що принесе прибутки і навіть зламає стереотипи про український кінематограф: хлопці хочуть показати, що кіно в Україні може бути якісним, і кіно в нашій країні може сприйматися як прибутковий бізнес. Зараз продовжується кастинг акторів.

У інтерв'ю для Styler Сергій розповів яким бачить майбутнє українського кінематографу та про те, чому кліпи та рекламні ролики в Україні бувають значно якіснішими, аніж повний метр.

"Часто це буває так, ніби ви приходите в офіс, де немає ноутбуку, інтернету, води"

Одне з головних завдань у виробництві кіно - бути професіоналом в якійсь одній сфері. А в тому, де у вас знань мало, краще довіритися іншим і знайти гарну команду, а не братися за чужу роботу, вважає режисер.

"Коли я вперше потрапив на знімальний майданчик, мене навчили словам "це не моя задача". Наприклад, коли кажуть : "А посунь он ту штуку". Я її посуну, а це, виявляється частина декорацій, слабо прикручена і дуже хитка. Я посунув, не розбираючись, що то таке. А вона зламалася. Щоб її полагодити, треба три години. Як саме її пересувати, знає художник, а я не знаю. Кожен має займатися своїм. Та в той же час коли досвідчені продюсери дають мені поради, мовляв, "он тут ти налажав, а тут треба дещо підправити", я залюбки дослухаюся порад", - каже Сергій Шляхтюк.

Відео: Трейлер майбутнього фільму “Понад усе” Сергія Шляхтюка. Кастинг до фільму зараз проходить у Києві (Youtube-канал Сергей Шляхтюк)

За словами режисера, в Україні через економію витрат на зйомки доволі часто страждає готовий продукт – фільм, серіал.

Кліпи та рекламні ролики страждають рідше, бо там все контролює замовник, який вкладає у виробництво продукту власні кошти.

"Я працював у канадців на зйомках фільму "Гіркі жнива", і був дуже вражений тим, як злагоджено там проходить робота. В чому ж головна різниця? Зокрема, в тому, що канадці довго готуються до зйомок, а сам знімальний процес іде швидко. На репетиціях усі ретельно підготувалися, всі знають, що робити. Під час зйомках мають все під руками, проблеми вирішені заздалегідь. Через це знімають набагато швидше, ніж ми. У нас - навпаки: готуються швидко, а знімають довго", - розповідає Шляхтюк.

В Україні вже під час зйомок можуть вирішувати багато супутніх проблем тільки через те, що належно не підготувалися раніше. Це значно затягує час, а під кінець знімального дня всі дуже виснажені і мало не падають від втоми, помічає він:

"Під час роботи над картиною "Гіркі жнива" я був каскадером. До зйомок ми готувалися три повних дні. Увесь цей час були на майданчику, де потім все знімалося. Ми відпрацьовували бійку сходження кінноти з пішими". Все відпрацювали до найменших дрібниць".

Репетиції дають змогу розпочати зйомку підготованими, тому і робочий процес потім буде проходити швидко, каже Шляхтюк.

Фото: “Налагоджений процес – це те, чого не вистачає під час зйомок в Україні” - Сергій Шляхтюк (надане автором)

"Тоді ми заходимо у зйомку і вже все знаємо. Все готово, і ніхто не біжить шукати реквізит, коли виявляється, що він потрібен. У нас заощаджують на репетиціях, хоча це й не так затратно, як здається. На репетиціях каскадеру платять порівняно невеликі гроші: репетиції коштують вдвічі-втричі дешевше, ніж сам знімальний день. Але простіше провести ці репетиції, ніж потім під час зйомок вирішувати купу проблем. У нас на репетиціях часто економлять", - каже він.

Налагоджений процес – це те, чого не вистачає під час зйомок в Україні, вважає він:

"Часто це буває так, ніби ви приходите в офіс, у якому немає ноутбуку, інтернету, води", - порівнює Сергій Шляхтюк.

Також Сергій помітив, що у канадців - звичайний нормований день, який триває не більше десяти годин.

"Кліпи у нас часто знімають мало не 24 години підряд. Я по собі помічав, і навіть робив експеримент: на 17-18 годину зйомок мій мозок просто вимикається! І на майданчику всі інші ходять, як зомбі. В той же час канадці робили все, щоб зйомки були продуктивними. Коли за розкладом передбачений обід, то ти маєш все кинути і відпочити. Бо розумієш, що наступні чотири години тебе не буде, ти будеш працювати", - згадує режисер.

В Україні кіно поки не вважають бізнесом

Дехто вже помічав, що музичні кліпи або рекламу в Україні часто знімають набагато краще, ніж фільми або серіали. Сергій Шляхтюк погоджується з цією думкою.

"Зйомка кліпу – це зазвичай кілька днів. При цьому є замовник, який стоїть над тобою і все контролює. Ти відчуваєш свою відповідальність. А при зйомці кіно і серіалів – відповідальність вже перед глядачем, які не давали на це гроші. Також є відповідальність перед державою або телеканалом, які втратили бюджет на цей продукт. Часто на телеканалах вважають приблизно так: "зняли за три копійки, і нормально", - помічає він.

Така логіка частково пояснюється тим, що в Україні поки мало хто ризикує вкинути у зйомки повного метру чималі суми. По-перше, через страх ці кошти не повернути. А по-друге, бо поки що мало хто в Україні ставиться до кіно як до бізнесу.

"Хочеться, щоб все більше режисерів, продюсерів, знімальних груп, серйозно підходили до створення кінопродукту. Кожен фільм має бути якісним. А згодом із цього формуватиметься ставлення до кіно як до явища, яке приносить кошти. Коли буде більше якості, то в українському кіновиробництві швидше будуть наставати ґрунтовні зміни", - вважає режисер.

"Українські серіали поступово починають показувати і успішних героїв"

Сергій Шляхтюк підкреслює: не все в українському кіновиробництві так погано, і говорити лише про негатив було б необ'єктивно.

Фото: “Кліпи у нас часто знімають мало не 24 години підряд” - Сергій Шляхтюк (надане автором)

За його словами, в Україні є і талановиті актори, і професійні режисери. У приклад він наводить українського продюсера Андрія Бурима, відомого переважно як шоумена, який здобув популярність своєю участь у проекті "Камеді Клаб". Але останнім часом, на думку Сергія Шляхтюка, Буриму вдається успішно розвивати і українські серіали.

"Вони знімають, наприклад, гарний серіал про копів. Андрій і продюсує, і сам знімається у цьому серіалі. Там не супербюджети, але навіть при цьому команді вдається робити серіал веселим, прикольним. Наскільки я знаю, режисер сам ставиться до знімального процесу з гумором, дозволяє акторам трохи імпровізувати, а не діє за суворими правилами", - каже Шляхтюк.

Чим більше буде з'являтися якісного серіального продукту, тим швидше це формуватиме і смаки й уподобання українських глядачів, вважає він.

"Для мене це показник того, як незалежний молодий канал потроху дає можливість українському серіалу розвиватися. В Україні до якісного кіно й серіалів поки не звикли. Але якщо знімати більше професійно, то люди будуть бачити, що це дійсно гарний продукт. Це буде виховувати смак, і люди почнуть розбиратися в тому, що їм пропонують на телебаченні. Люди тоді зможуть вибирати між якісним і продуктом, який знаходиться на рівні нижче. Поступово з'явиться ринок, комерційні відносини, які прийдуть на зміну підходу, коли знімають "чим дешевше, тим краще". Тоді виробники вже конкуруватимуть за українського глядача".

За словами Сергія Шляхтюка, українські серіали вже потроху починають пропонувати глядачеві нових героїв.

"Українські серіали вже поступово починають показувати і успішних героїв, а не лише тих, хто за сценарієм ніяких своїх проблем не вирішує. Таких прикладів поки мало, але вони є. Люди хочуть бачити героїв, на яких вони могли б орієнтуватися. Я вважаю, що краще у зображенні героїв підніматися на рівень вище, щоб люди тягнулися до кращого і високого", - вважає він.

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