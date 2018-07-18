Режиссер Сергей Шляхтюк: "В Украине к качественному кино пока не привыкли"

Фото: Украинский кинематограф (pxhere.com)

Музыкальные клипы и рекламу в Украине часто снимают намного лучше, чем фильмы или сериалы, считает Сергей Шляхтюк

Актер и режиссер Сергей Шляхтюк – один из тех, кто мечтает, чтобы украинское кино развивалось. Вместе с командой он и сам планирует повлиять на состояние украинского кино. В частности, способствовать тому, чтобы украинские фильмы начали воспринимать как дело, которое может приносить прибыль.

Сейчас у него идет подготовка к съемкам фильма "Понад усе". Молодая съемочная группа хочет сделать фильм таким, который принесет прибыль и даже сломает стереотипы об украинском кинематографе: ребята хотят показать, что кино может быть качественным, и фильм в нашей стране может восприниматься как прибыльный бизнес. Сейчас продолжается кастинг актеров.

В интервью для Styler Сергей рассказал, каким видит будущее украинского кинематографа и о том, почему клипы и рекламные ролики в Украине бывают значительно качественнее, чем полный метр.

"Часто это бывает так, будто вы приходите в офис, где нет ноутбука, интернета, воды"

Одна из главных задач в производстве кино - быть профессионалом в какой-то одной сфере. А в том, где у вас знаний мало, лучше довериться другим и найти хорошую команду, а не браться за чужую работу, считает режиссер.

"Когда я впервые попал на съемочную площадку, меня научили словам "это не моя задача". Например, когда говорят: "А подвинь-ка вон ту штуку". Я ее сдвину, а это, оказывается часть декораций, слабо прикрученная и очень шаткая. Я подвинул, не разбираясь, что это такое. А она сломалась. Чтобы ее починить, нужно три часа. Как именно ее передвигать, знает художник, а я - нет. Каждый должен заниматься своим. Но, в то же время, когда опытные продюсеры дают мне советы, мол, "вот здесь ты налажал, а тут надо подправить", я охотно прислушиваюсь к советам", - говорит Сергей Шляхтюк.

Видео: Трейлер будущего фильма “Понад усе” Сергея Шляхтюка. Кастинг к фильму сейчас проходит в Киеве (Youtube канал Сергей Шляхтюк)

По словам режиссера, в Украине из-за экономии затрат на съемки довольно часто страдает готовый продукт – фильм, сериал.

Клипы и рекламные ролики страдают реже, потому что там все контролирует заказчик, который вкладывает в производство собственные средства.

"Я работал у канадцев на съемках фильма "Гіркі жнива", и был очень поражен тем, как слаженно там проходит работа. В чем же главная разница? В частности, в том, что канадцы долго готовятся к съемкам, а сам съемочный процесс идет быстро. На репетициях все тщательно подготовились, все знают, что делать. При съемках должны все под руками, проблемы решены заранее. За это снимают гораздо скорее, чем мы. У нас - наоборот - готовятся быстро, а снимают долго", - рассказывает Шляхтюк.

В Украине уже во время съемок могут решать много сопутствующих проблем только из-за того, что должным образом не подготовились раньше. Это значительно затягивает время, а под конец съемочного дня все очень истощены и чуть ли не падают от усталости, замечает он:

"Во время работы над картиной "Гіркі жнива" я был каскадером. К съемкам мы готовились три полных дня. Все это время были на площадке, где потом все снималось. Мы отрабатывали драку восхождение конницы с пешими". Все проработали до мельчайших подробностей".

Репетиции дают возможность начать съемку подготовленными, поэтому и рабочий процесс затем будет проходить быстро, говорит Шляхтюк.

Фото: “Налаженный процесс – это то, чего не хватает во время съемок в Украине” - Сергей Шляхтюк (предоставлено автором)

"Тогда мы заходим в съемку и уже все знаем. Все готово, и никто не бежит искать реквизит, когда оказывается, что он нужен. У нас экономят на репетициях, хотя это и не так затратно, как кажется. На репетициях каскадеру платят сравнительно небольшие деньги: репетиции стоят вдвое-втрое дешевле, чем сам съемочный день. Но проще провести эти репетиции, чем потом во время съемок не решать кучу проблем. У нас на репетициях часто экономят", - говорит он.

Отлаженный процесс – это то, чего не хватает во время съемок в Украине, считает он:

"Часто это бывает так, будто вы приходите в офис, в котором нет ноутбука, интернета, воды", - сравнивает Сергей Шляхтюк.

Также Сергей заметил, что у канадцев - обычный нормированный день, который длится не больше десяти часов.

"Клипы в Украине часто снимают чуть ли не 24 часа подряд. Я по себе замечал, и даже делал эксперимент: на 17-18-й час съемок мой мозг просто отключается! И на площадке все остальные ходят, как зомби. В то же время канадцы делали все, чтобы съемки были продуктивными. Когда по расписанию предусмотрен обед, то ты должен все бросить и отдохнуть. Потому что понимаешь, что следующие четыре часа тебя не будет, ты будешь работать", - вспоминает режиссер.

В Украине кино пока не считают бизнесом

Некоторые уже замечали, что музыкальные клипы или рекламу в Украине часто снимают намного лучше, чем фильмы или сериалы. Сергей Шляхтюк соглашается с этим мнением.

"Съемка клипа – это обычно несколько дней. При этом есть заказчик, который стоит над тобой и все контролирует. Ты чувствуешь свою ответственность. А при съемке кино и сериалов – ответственность уже перед зрителем, которые не давали на это деньги. Также есть ответственность перед государством или телеканалом, которые потратили бюджет на этот продукт. Часто на телеканалах считают примерно так: "сняли за три копейки, и нормально", - замечает он.

Такая логика частично объясняется тем, что в Украине пока мало кто рискует вбросить в съемки полного метра немалые суммы. Во-первых, из-за страха эти средства не вернуть. А во-вторых, потому что пока мало кто в Украине относится к кино как к бизнесу.

"Хочется, чтобы все больше режиссеров, продюсеров, съемочных групп, серьезно подходили к созданию кинопродукта. Каждый фильм должен быть качественным. А впоследствии из этого будет формироваться отношение к кино как к явлению, которое приносит средства. Когда будет больше качества, то в украинском кинопроизводстве быстрее будут наступать серьезные изменения", - считает режиссер.

"Украинские сериалы постепенно начинают показывать и успешных героев"

Сергей Шляхтюк подчеркивает: не все в украинском кинопроизводстве так плохо, и говорить только о негативе было бы необъективно.

Фото: “Клипы у нас часто снимают чуть ли не 24 часа подряд” - Сергей Шляхтюк (предоставлено автором)

По его словам, в Украине есть и талантливые актеры, профессиональные режиссеры. В пример он приводит украинского продюсера Андрея Бурыма, известного преимущественно как шоумена, который получил известность благодаря своему участию в проекте "Камеди Клаб". Но в последнее время, по мнению Сергея Шляхтюка, Бурыму удается успешно развивать и украинские сериалы.

"Они снимают, например, хороший сериал про копов. Андрей и продюсирует, и сам снимается в этом сериале. Там не супербюджеты, но даже при этом команде удается делать сериал веселым, прикольным. Насколько я знаю, режиссер сам относится к съемочному процессу с юмором, позволяет актерам немного импровизировать, а не действует по строгим правилам", - говорит Шляхтюк.

Чем больше будет появляться качественного сериального продукта, тем быстрее это будет формировать вкусы и предпочтения украинских зрителей, считает он.

"Для меня это показатель того, как молодой независимый канал понемногу дает возможность украинскому сериалу развиваться. В Украине к качественному кино и сериалам пока не привыкли. Но если снимать более профессионально, то люди будут видеть, что это действительно хороший продукт. Это будет воспитывать вкус, и люди начнут разбираться в том, что им предлагают на телевидении. Люди тогда смогут выбирать между качественным и продуктом, который находится на уровне ниже. Постепенно появится рынок, коммерческие отношения, которые придут на смену подходу, когда снимают "чем дешевле, тем лучше". Тогда производители будут конкурировать за украинского зрителя".

По словам Сергея Шляхтюка, украинские сериалы уже понемногу начинают предлагать зрителю новых героев.

"Украинские сериалы уже постепенно начинают показывать и успешных героев, а не только тех, кто по сценарию никаких своих проблем не решает. Таких примеров пока мало, но они есть. Люди хотят видеть героев, на которых они могли бы ориентироваться. Я считаю, что лучше в изображении героев подниматься на уровень выше, чтобы люди тянулись к лучшему и высокому", - считает он.

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