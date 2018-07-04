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Міс Україна-Всесвіт 2014 зіграла роль космічної Офелії у зйомці дизайнера Катерини Рутман

STYLERСтиль і мода        04.07.2018 - 16:02
Анна Андрес у кампейні Katerina Rutman (фото: Денис Маноха)
Анна Андрес у кампейні Katerina Rutman (фото: Денис Маноха)

Анна Андрес стала героїнею нового кампейна Katerina Rutman demi couture

Модель, актриса і муза Katerina Rutman Анна Андрес зіграла роль космічної Офелії у зйомці нового кампейна осінньо-зимової колекції дизайнера Катерини Рутман.

Джерелом натхнення при створенні образів стали зірки, комети, галактики, супутники, небесні тіла – неймовірно красиві явища природи. "Неземний" персонаж Офелії, один з найяскравіших прикладів драматургічної майстерності Шекспіра і знаменитих художників-прерафаелітів, ідеально підійшов для кампейна demi couture колекції.

Анна Андрес

Модель Анна Андрес у новому кампейні осінньо-зимової колекції Катерини Рутман (фото: Денис Маноха)

 

Бренд Katerina Rutman представив "галактичну" фотозйомку з Анною Андрес (фото: Денис Маноха)

До речі, саме на честь Офелії названий астероїд (171) Офелія, а також супутник планети Уран, відкритий в 1986 році.

На футуристичних знімках Анна Андрес постає у знакових моделях Katerina Rutman: сукнях з пайеток, що нагадують нескінченний всесвіт, пальто з широкими рукавами з поєднання сталевої і золотої шкіри, лаконічних коктейльних сукнях.

 

Модель Анна Андрес для бренду Katerina Rutman (фото: Денис Маноха)

Нагадаємо, раніше модний дует VOROZHBYT&ZEMSKOVA представив новий лукбук сезону осінь-зима 2018/19.

Колекція, створена легендарним дуетом українських дизайнерів Олени Ворожбит і Тетяни Земскової, балансує на межі повсякденного лаунжу та формального міського шику.

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Теги: дизайнер, коллекция
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