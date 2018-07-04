Мисс Украина-Вселенная 2014 сыграла роль космической Офелии в съемке дизайнера Катерины Рутман

Анна Андрес стала героиней нового кампейна Katerina Rutman demi couture

Модель, актриса и муза Katerina Rutman Анна Андрес сыграла роль космической Офелии в съемке нового кампейна осенне-зимней коллекции дизайнера Катерины Рутман.

Источником вдохновения при создании образов стали звезды, кометы, галактики, спутники, небесные тела – невероятно красивые явления природы. "Неземной" персонаж Офелии, один из ярчайших примеров драматургического мастерства Шекспира и знаменитых художников-прерафаэлитов, идеально подошел для кампейна demi couture коллекции.

Модель Анна Андрес в новом кампейне осенне-зимней коллекции Катерины Рутман (фото: Денис Маноха)

Бренд Katerina Rutman представил "галактическую" фотосъемку с Анной Андрес (фото: Денис Маноха)

Кстати, именно в честь Офелии назван астероид (171) Офелия, а также спутник планеты Уран, открытый в 1986 году.

На футуристических снимках Анна Андрес предстает в знаковых моделях Katerina Rutman: платьях из пайеток, напоминающих бесконечную вселенную, пальто с объемными рукавами из сочетания стальной и золотой кожи, лаконичных коктейльных нарядах.

Модель Анна Андрес для бренда Katerina Rutman (фото: Денис Маноха)

Напомним, ранее модный дуэт VOROZHBYT&ZEMSKOVA представил новый лукбук сезона осень-зима 2018/19.

Коллекция, созданная легендарным дуэтом украинских дизайнеров Алены Ворожбит и Татьяны Земсковой, балансирует на грани повседневного лаунжа и формального городского шика.

3 июня в Киеве прошла акция за запрет производства меха в Украине (видео: STYLER/ Валентина Балабанова)