"Как дома, где бы ты не находилась": дуэт VOROZHBYT&ZEMSKOVA представил новый лукбук сезона осень-зима 2018/19

Уютный дизайнерский дуэт Ворожбит и Земсковой разработали формы, фактуры и цвета

Коллекция, созданная легендарным дуэтом украинских дизайнеров Алены Ворожбит и Татьяны Земсковой, балансирует на грани повседневного лаунжа и формального городского шика.

Модельеры намеренно размывают границы, предлагая одежду для отпуска и комфортной городской жизни, в которой хочется провести всю осень и зиму; она одинаково удобная и для работы, и для прогулки в парке, или поездки в загородный дом. Такие образы идеально подходят для активной жизни в мегаполисе, включают элементы спорта и продуманные утилитарные детали.

Новый лукбук VOROZHBYT&ZEMSKOVA сезона осень-зима 2018/19 (фото: Денис Маноха)

Цветовая палитра тканей натолкнула модельеров на мысли об идеальном доме в черте города, из которого не хочется выходить. Поэтому, героиня Vorozhbyt&Zemskova выбирает вещи, которые позволяют чувствовать себя уютно, как дома, где бы она не находилась.

Силуэтные формы – прямые, с чуть преувеличенной линией плеча или с рукавами реглан. Заниженная талия также работает на создание комфортного и трендового образа. Ключевые модели – блестящие худи, мягкие свитшоты, жакеты с капюшонами.

Новый лукбук VOROZHBYT&ZEMSKOVA сезона осень-зима 2018/19 (фото: Денис Маноха)

Фото: Денис Маноха

Капюшон – важная деталь коллекции, наряду с крупными накладными карманами и молниями.

Цветовая гамма: белый, оттенки молока, бежевый, телесный, жемчужный, насыщенный серый, угольный, оттенок ночного неба в серебре, а также акценты нежного розового и холодного изумрудного цветов.

Новый лукбук VOROZHBYT&ZEMSKOVA сезона осень-зима 2018/19 (фото: Денис Маноха)

Ткани - нежные, обволакивающие, мягкие, теплые и уютные.

Трикотаж forever! В коллекции он используется во всех вариациях – от грубого вязаного до тонкой паутинки люрекса.

Интересное решение от дизайнеров – двухслойный, двуцветный и двухсторонний трикотаж. Простоту трикотажа подчеркивает шелковый бархат нежных и насыщенных цветов. Также в коллекции используется кашемир, альпака, шелк, люрекс и кожа.

Кстати, ранее украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук снялась в романтичной фотосессии для бренда Katerina Rutman.

Напомним, с 3 по 8 февраля в Киеве проходила Ukrainian Fashion Week (Неделя моды), на которой украинские дизайнеры представили осенне-зимние коллекции 2018/2019 (видеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)