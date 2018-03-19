"Як вдома, де б ти не була": дует VOROZHBYT&ZEMSKOVA представив новий лукбук сезону осінь-зима 2018/19

Затишний дизайнерський дует Ворожбит і Земскової розробили форми, фактури і кольори

Колекція, створена легендарним дуетом українських дизайнерів Олени Ворожбит і Тетяни Земскової, балансує на межі повсякденного лаунжу та формального міського шику.

Модельєри навмисно розмивають кордони, пропонуючи одяг для відпустки та комфортного міського життя, в кому хочеться провести всю осінь і зиму; одяг однаково зручний і для роботи, і для прогулянки в парку, або поїздки в заміський будинок. Такі образи ідеально підходять для активного життя в мегаполісі, включають елементи спорту і продумані утилітарні деталі.

Новий лукбук VOROZHBYT&ZEMSKOVA сезону осінь-зима 2018/19 (фото: Денис Маноха)

Палітра кольорів тканин наштовхнула модельєрів на думки про ідеальний будинок в межах міста, з якого не хочеться виходити. Тому, героїня Vorozhbyt&Zemskova вибирає речі, які дозволяють відчувати себе затишно, як вдома, де б вона не перебувала.

Силуетні форми – прямі, з трохи перебільшеною лінією плеча або з рукавами реглан. Занижена талія також працює на створення комфортного і трендового образу. Ключові моделі – блискучі худі, м'які світшоти, жакети з капюшонами.

Новий лукбук VOROZHBYT&ZEMSKOVA сезону осінь-зима 2018/19 (фото: Денис Маноха)

Фото: Денис Маноха

Капюшон – важлива деталь колекції, поряд з великими накладними кишенями і блискавками.

Колірна гамма: білий, відтінки молока, бежевий, тілесний, перловий, насичений сірий, вугільний, відтінок нічного неба в сріблі, а також акценти ніжного рожевого і холодного смарагдового кольорів.

Новий лукбук VOROZHBYT&ZEMSKOVA сезону осінь-зима 2018/19 (фото: Денис Маноха)

Тканини - ніжні, обволікаючі, м'які, теплі і затишні.

Трикотаж forever! У колекції він використовується у всіх варіаціях – від грубого в'язаного до тонкої павутинки люрексу.

Цікаве рішення від дизайнерів – двошаровий, двокольоровий і двосторонній трикотаж. Простоту трикотажу підкреслює шовковий оксамит ніжних і насичених кольорів. Також в колекції використовується кашемір, альпака, шовк, люрекс і шкіра.

До речі, раніше українська телеведуча Іванна Онуфрійчук знялася в романтичній фотосесії для бренду Katerina Rutman.

Нагадаємо, з 3 по 8 лютого в Києві проходила Ukrainian Fashion Week (Тиждень моди), в рамкаї якої українські дизайнери представили осінньо-зимові колекції 2018/2019 (відеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)