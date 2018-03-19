Обаяние буржуазии: телеведущая Иванна Онуфрийчук в fashion story известного украинского бренда

Дизайнер попыталась создать"оживший портрет в интерьере"

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук снялась в романтичной фотосессии для бренда Katerina Rutman.

Вдохновением для стилистики съемки стала культовая лента испанского кинорежиссера Луиса Бунюэля "Le Charme discret de la bourgeoisie" ("Скромное обаяние буржуазии", 1972 год).

Телеведущая Иванна Онуфрийчук в fashion story Katerina Rutman (фото: Ольга Войчик)

Немножко театральности, подчеркнутой женственности, эффектных деталей – все для того, чтобы, используя эстетику фильма, создать "оживший портрет в интерьере".

Телеведущая Иванна Онуфрийчук в fashion story Katerina Rutman (фото: Ольга Войчик)

Известно, что для кинофильма 1972 года интерьер был блестяще стилизован титулованным художником-постановщиком Пьером Гюффруа. В съемке осенне-зимней коллекции Katerina Rutman за декор отвечали специалисты Mandarin Maison. Хрусталь, подсвечники, зеркала и жемчуг стали идеальным обрамлением женственных и роскошных образов Katerina Rutman.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук в fashion story Katerina Rutman (фото: Ольга Войчик)

Кстати, ранее украино-боливийская певица Мишель Андраде, которая активно сотрудничает с продюсерским центром MOZGI Entertainment, выступила в роли модели в рамках fashion-съемки известного украинского дизайнера Виктории Адамской.

Напомним, с 3 по 8 февраля в Киеве проходила Ukrainian Fashion Week (Неделя моды), на которой украинские дизайнеры представили осенне-зимние коллекции 2018/2019 (видеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)