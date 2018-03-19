Чарівність буржуазії: телеведуча Іванна Онуфрійчук в fashion story відомого українського бренду

Дизайнер спробувала створити"портрет, що ожив у інтер'єрі"

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук знялася в романтичній фотосесії для бренду Katerina Rutman.

Натхненням для стилістики зйомки стала культова стрічка іспанського кінорежисера Луїса Бунюеля "Le Charme discret de la bourgeoisie" ("Скромна чарівність буржуазії", 1972 рік).

Телеведуча Іванна Онуфрійчук в fashion story Katerina Rutman (фото: Ольга Войчік)

Трошки театральності, підкресленої жіночності, ефектних деталей – все для того, щоб, використовуючи естетику фільму, створити "портрет, що оживає у інтер'єрі".

Телеведуча Іванна Онуфрійчук в fashion story Katerina Rutman (фото: Ольга Войчік)

Відомо, що для кінофільму 1972 року інтер'єр був блискуче стилізований титулованим художником-постановником П'єром Гюффруа.

У зйомці осінньо-зимової колекції Katerina Rutman за декор відповідали фахівці Mandarin Maison. Кришталь, підсвічники, дзеркала і перли стали ідеальним обрамленням жіночних і розкішних образів Katerina Rutman.

Телеведуча Іванна Онуфрійчук в fashion story Katerina Rutman (фото: Ольга Войчік)

До речі, раніше українсько-болівійська співачка Мішель Андраде, яка активно співпрацює з продюсерським центром MOZGI Entertainment, виступила в ролі моделі в рамках fashion-зйомки відомого українського дизайнера Вікторії Адамської.

Нагадаємо, з 3 по 8 лютого в Києві проходила Ukrainian Fashion Week (Тиждень моди), в рамкаї якої українські дизайнери представили осінньо-зимові колекції 2018/2019 (відеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)