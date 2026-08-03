Не все джинсы подходят к балеткам: эти модели будут выглядеть наиболее эффектно осенью 2026

Джинсы и балетки снова становятся одним из самых заметных тандемов сезона осень 2026. Однако не каждый крой подходит такой обуви - стилисты выделили модели, которые стоит выбрать.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Прямые джинсы-трубы

Классические прямые джинсы снова окажутся среди главных трендов осени 2026. Модель с ровной штаниной, которую часто называют джинсами-трубами, остается универсальным выбором для повседневных образов.

Такие джинсы хорошо смотрятся с балетками, ведь открывают обувь и создают вытянутый силуэт. Особенно актуальны будут модели со средней или высокой посадкой в базовых оттенках денима.

Стилисты советуют сочетать джинсы-трубы с короткими жакетами, рубашками оверсайз или свитерами свободного кроя. Для более женственного образа можно добавить сумку небольшого размера и минималистичные украшения.

Прямые джинсы (фото: instagram.com/borislavasekova)

Темно-синие джинсы с подворотами

Еще один тренд предстоящей осени - темно-синие джинсы с аккуратными подворотами внизу. Такая деталь придает образу непринужденности и позволяет сделать акцент на обуви.

Именно с балетками этот фасон выглядит особенно гармонично: подворот оставляет открытой лодыжку, благодаря чему силуэт кажется более легким. Темный деним также придает образу большей элегантности и легко вписывается даже в сдержанный офисный гардероб.

Носить такие джинсы можно с классическими балетками, моделями с острым носком или вариантами с ремешками. В прохладную погоду их можно дополнить тренчем, пальто прямого кроя или кожаной курткой.

Темный деним в тренде (фото: instagram.com/fakerstrom)

Мешковатые джинсы

Для тех, кто любит комфорт, в тренде останутся объемные джинсы. Модели baggy и так называемые джинсы-"бочки" продолжат завоевывать популярность благодаря расслабленному крою и современному виду.

На первый взгляд может показаться, что широкие джинсы сложно сочетать с изящными балетками, однако именно этот контраст и делает образ актуальным. Объемный низ в сочетании с аккуратной обувью создает модный баланс между комфортом и женственностью.

Такие джинсы лучше будут смотреться с приталенным верхом - топами, тонкими свитерами, рубашками, заправленными за пояс, или короткими куртками. Это поможет сохранить пропорции образа.

Какие джинсы носить с балетками (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Почему джинсы с балетками снова в тренде

Тренд на сочетание джинсов и балеток связан с возвращением эстетики 90-х и начала 2000-х, когда простые базовые вещи становились основой стильных повседневных образов.

Модные тенденции последних сезонов постепенно смещаются от сложных конструкций к вещам, которые легко носить ежедневно. Именно поэтому джинсы разных силуэтов остаются среди главных покупок, а балетки снова стали одним из самых желанных видов обуви.

Осенью 2026 года главное правило - не бояться сочетать разные стили. Классические джинсы-трубы, темный деним с подворотами и объемные baggy-модели позволят создать актуальные образы как для прогулок, так и для работы или встреч.