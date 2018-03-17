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Аномальне явище: в мережі показали відео дивних нічних спалахів на Землі

STYLERНаука і техніка        17.03.2018 - 18:50
Фото: Спалах (pixabay.com/ru/users/PublicDomainPicture)
Фото: Спалах (pixabay.com/ru/users/PublicDomainPicture)

За словами очевидців, промені світла виходять на заході

У мережі спостерігають дивні спалахи в нічному небі, дуже схожі на відблиски сонця. Повідомлення про цієї природної аномалії приходять з усіх кінців світу.
Нещодавно жителям Веллінгтона (США) вдалося зафіксувати дивне нічне світіння на камеру і викласти в мережу. Ролик опублікували на порталі YouTube.

Аномалія актуальна для Росії, Сполучених Штатів, Нової Зеландії та деяких інших держав. Вчені вже почали аналізувати явище, поки що ніяких результатів досліджень немає.

Згідно законам фізики, в нічний час не можуть виникати сонячні відблиски, однак вони чомусь відбуваються.

Відео: Спалахи на Землі (YouTube)

Відеозапис переглянула велика кількість користувачів мережі і стало зрозуміло, що дивовижне природне явище бачили дуже багато людей. Причому, як відзначають спостерігаючі його люди, помаранчеве сяйво помічають зазвичай на заході, саме там, куди заходить сонце.

Крім того, вже кілька років тому стало помітно, що небо вночі перестало бути абсолютно темним, ставши набагато світліше. У вчених і дослідників цього феномена поки що немає однозначної відповіді на питання, що ж це за загадкові нічні спалахи.

Як раніше повідомлялося, аерокосмічне агентство NASA заявило, що перебування людини в космосі здатне змінити його ДНК.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Земля
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