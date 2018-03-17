Аномальное явление: в сети показали видео странных ночных вспышек на Земле

По словам очевидцев, лучи света исходят с запада

В сети наблюдают странные вспышки в ночном небе, очень похожие на отблески солнца. Сообщения об этой природной аномалии приходят со всех концов света.

Недавно жителям Веллингтона (США) удалось зафиксировать странное ночное свечение на камеру и выложить в сеть. Ролик опубликовали на портале YouTube.

Аномалия актуальна для России, Соединенных Штатов, Новой Зеландии и некоторых других государств. Ученые уже принялись анализировать явление, пока что никаких результатов исследований нет.

Согласно законам физики, в ночное время не могут возникать солнечные отблески, однако они почему-то происходят.

Видео: Вспышки на Земле (YouTube)

Видеозапись посмотрело большое количество пользователей cети и стало понятно, что удивительное природное явление видели очень многие. Причем, как отмечают наблюдавшие его люди, оранжевое сияние замечают обычно на западе, именно там, куда на закате уходит солнце.

Кроме того, уже пару лет назад стало заметно, что небо ночью перестало быть совершенно темным, став гораздо светлее. У ученых и исследователей этого феномена пока нет однозначного ответа на вопрос, что же это за загадочные ночные вспышки.

Как ранее сообщалось, аэрокосмическое агентство NASA заявило, что нахождение человека в космосе способно изменить его ДНК.