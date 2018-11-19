В Антарктиді виявлені сотні загадкових тунелів

Відео: YouTube/Disclose Screen

У мережі з'явилося відео, на якому показані таємничі "тунелі", розташовані від Антарктиди. Відповідний ролик з'явився на YouTube-каналі Disclose Screen.

Автор каналу Ніл Еванс з допомогою програми Google Earth прибрав воду, і побачив океанічне дно. На кадрах добре спостерігається безліч прямих ліній, що відходять від Антарктиди в різні боки.

Скріншот з відео

Еванс виміряв довжину деяких з них і показав, що вони практично ідеально рівні. Деякі "тунелі" досягають Австралії та Південної Америки.

Скріншот з відео

Користувачі мережі зробили висновок, що це штучно створені тунелі на дні океанів або під ним. Сам автор сказав, що природа сама прямих ліній створити не може.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, в Антарктиді вчені зібрали рекордну кількість врожаю.

Також ми писали, що в Антарктиді отклолся величезний айсберг, що дорівнює 115 квадратним милям. До того ж, на материку виявили таємничу знахідку.

Відео: РБК-Україна