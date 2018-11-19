В Антарктиде обнаружены сотни загадочных тоннелей

Видео: YouTube/Disclose Screen

В сети появилось видео, на котором показаны таинственные "тоннели", располагающиеся от Антарктиды. Соответсвующий ролик появился на YouTube-канале Disclose Screen.

Автор канала Нил Эванс с помощью программы Google Earth убрал воду, и увидел океаническое дно. На кадрах хорошо наблюдается множество прямых линий, отходящих от Антарктиды в разные стороны.

Скриншот из видео

Эванс измерил длину некоторых из них и показал, что они практически идеально ровные. Некоторые "тоннели" достигают Австралии и Южной Америки.

Скриншот из видео

Пользователи сети сделали вывод, что это искусственно созданные тоннели на дне океанов или под ним. Сам автор сказал, что природа сама прямых линий создать не может.

Напомним ранее мы сообщали, в Антарктиде ученые собрали рекордное количество урожая.

Также мы писали, что в Антарктиде отклолся огромный айсберг, равный 115 квадратным милям. К тому же, на материке обнаружили таинственную находку.

Видео: РБК-Украина