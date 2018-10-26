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Археологи виявили зброю віком близько 15,5 тисяч років

STYLERНаука і техніка    26.10.2018 - 09:38
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Знахідка вважається самим древнім артефактом, який коли-небудь знаходили в Америці

Археологи з Техаського університету A&M знайшли кам'яні накінечники списів, вік яких досягав 15,5 тисяч років. Це найбільш древні артефакти, які коли-небудь були виявлені в Америці. Про це інформує видання Science Advances.

Раніше археологи вважали, що перші люди, населення яких широко поширювалося по всій Північній Америці, належали до культури Кловіс, яка з'явилася 11-11,5 тисяч років тому. Однак знахідки доводять зворотне. Виявляється, на континенті існувала більш давня культура.

Вчені виявили не менше 100 тисяч артефактів з каменю, в тому числі 12 накінечників списів віком від 13,5 до 15,5 тисяч років. Найперші накінечники були самими короткими і мали трикутну форму. На думку дослідників, це вказує на "спорідненість" цієї зброї з довгими трикутними накінечниками, які використовували представники культури Кловіс.Археологи виявили зброю віком близько 15,5 тисяч роківНевідомо, чи були представники культури Кловіс нащадками цих більш давніх людей, або ж вони мігрували на континент і якийсь час існували паралельно.

Дослідники вважають, що подібні знахідки несуть особливу цінність і значущість, так як вони дозволяють вибудовувати зв'язки між древніми американцями та їхніми нащадками.

Як відомо, раніше археологи виявили 750-річні язичницькі обереги.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що студент у Дніпропетровській області знайшов унікального кам'яного ідола.

А також ми розповідали про те, що історики виявили унікальний підземний храм-усипальницю.

Відео: РБК-Україна

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