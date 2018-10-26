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Археологи обнаружили оружие возрастом около 15,5 тысяч лет

STYLERНаука и техника    26.10.2018 - 09:38
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Находка считается самым древним артефактом, который когда-либо находили в Америке

Археологи из Техасского университета A&M нашли каменные наконечники копий, возраст которых достигал 15,5 тысяч лет. Это самые древние артефакты, которые когда-либо были обнаружены в Америке. Об этом информирует издание Science Advances.

Ранее археологи считали, что первые люди, население которых широко распространялось по всей Северной Америке, принадлежали к культуре Кловис, которая появилась 11-11,5 тысяч лет назад. Однако находки доказывают обратное. Оказывается, на континенте существовала более древняя культура.

Всего ученые обнаружили не менее 100 тысяч артефактов из камня, в том числе 12 наконечников копий возрастом от 13,5 до 15,5 тысяч лет. Самые первые наконечники были самыми короткими и имели более треугольную форму. По мнению исследователей, это указывает на "родство" этого оружия с длинными треугольными наконечниками, которые использовали представители культуры Кловис.Археологи обнаружили оружие возрастом около 15,5 тысяч летНеизвестно, были ли представители культуры Кловис потомками этих более древних людей, или же они мигрировали на континент и какое-то время существовали параллельно.

Исследователи считают, что подобные находки несут особую ценность и значимость, так как они позволяют выстраивать связи между древними американцами и их потомками.

Напомним, что ранее археологи обнаружили 750-летние языческие обереги.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что студент в Днепропетровской области нашел уникального каменного идола.

А также мы рассказывали о том, что историки обнаружили уникальный подземный храм-усыпальницу.

Видео: РБК-Украина

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