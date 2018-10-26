Археологи обнаружили оружие возрастом около 15,5 тысяч лет

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Находка считается самым древним артефактом, который когда-либо находили в Америке

Археологи из Техасского университета A&M нашли каменные наконечники копий, возраст которых достигал 15,5 тысяч лет. Это самые древние артефакты, которые когда-либо были обнаружены в Америке. Об этом информирует издание Science Advances.

Ранее археологи считали, что первые люди, население которых широко распространялось по всей Северной Америке, принадлежали к культуре Кловис, которая появилась 11-11,5 тысяч лет назад. Однако находки доказывают обратное. Оказывается, на континенте существовала более древняя культура.

Всего ученые обнаружили не менее 100 тысяч артефактов из камня, в том числе 12 наконечников копий возрастом от 13,5 до 15,5 тысяч лет. Самые первые наконечники были самыми короткими и имели более треугольную форму. По мнению исследователей, это указывает на "родство" этого оружия с длинными треугольными наконечниками, которые использовали представители культуры Кловис. Неизвестно, были ли представители культуры Кловис потомками этих более древних людей, или же они мигрировали на континент и какое-то время существовали параллельно.

Исследователи считают, что подобные находки несут особую ценность и значимость, так как они позволяют выстраивать связи между древними американцами и их потомками.

Напомним, что ранее археологи обнаружили 750-летние языческие обереги.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что студент в Днепропетровской области нашел уникального каменного идола.

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Видео: РБК-Украина