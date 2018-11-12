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У Єгипті археологи знайшли мумії жуків-скарабеїв

STYLERНаука і техніка    12.11.2018 - 08:35
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Під час розкопок також виявили статую кішки

Археологи вперше в історії виявили унікальні мумії жуків-скарабеїв. Про це повідомляє видання The Guardian.

В Єгипті, в некрополі Саккара під Каїром археологи виявили унікальні стародавні поховання. Вчені виявили десятки муміфікованих кішок, кобр і алігаторів.

Також, вперше в історії, археологи знайшли мумії жуків-скарабеїв. За попередніми даними, знахідці може бути близько шести тисяч років.

"Близько 200 муміфікованих жуків - унікальне поховання", - заявив генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі.

Жуків-скарабеїв виявили у двох кам'яних коробах, які були схожі на маленькі саркофаги. В одному з таких коробів жуки були викладені у кілька шарів. В іншому – два великих жука були загорнуті в тканину.

У Стародавньому Єгипті жуки-скарабеї були як символ щастя, удачі, благополуччя і шанувалися древніми єгиптянами.

Разом з жуками-скарабеями вчені виявили в гробниці позолочені статуї кішок і бронзову статую давньоєгипетської богині кішок Бастет.

Під час розкопок з-під землі було вилучено понад тисячі різних амулетів.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що вчені виявили найдавніше зображення, якому 40 тисяч років.

А також ми розповідали про те, що палеонтологи знайшли останки самої маленької мавпи.

Відео: РБК-Україна

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