В Египте археологи нашли мумии жуков-скарабеев

Коллаж РБК-Украина

Во время раскопок также обнаружили статую кошки

Археологи впервые в истории обнаружили уникальные мумии жуков-скарабеев. Об этом сообщает издание The Guardian.

В Египте, в некрополе Саккара под Каиром археологи обнаружили древние уникальные захоронения. Ученые обнаружили десятки мумифицированных кошек, кобр и аллигаторов.

Также, впервые в истории, археологи нашли мумии жуков-скарабеев. По предварительным данным, находке может быть около шести тысяч лет.

"Около 200 мумифицированных жуков - уникальное захоронение", - заявил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Жуков-скарабеев обнаружили в двух каменных коробах, которые были похожи на маленькие саркофаги. В одном из таких коробов жуки были выложены в несколько слоев. В другом – два крупных жука были завернуты в ткань.

В Древнем Египте жуки-скарабеи были в качестве символа счастья, удачи и благополучия и почитались древними египтянами.

Вместе с жуками-скарабеями ученые в гробнице обнаружили позолоченные статуи кошек и бронзовое изваяние древнеегипетской богини кошек Бастет.

Во время раскопок из-под земли было извлечено свыше тысячи различных амулетов.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что ученые обнаружили древнейшее изображение, которому 40 тысяч лет.

А также мы рассказывали о том, что палеонтологи нашли останки самой маленькой обезьяны.

Видео: РБК-Украина