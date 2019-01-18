Екологи зробили приголомшливу заяву для жителів України

Колаж РБК-Україна

Під загрозою опиняться жителі багатьох міст на узбережжі Чорного моря

Фахівці підрахували, через скільки років через глобальне потепління частина прибережної України піде під воду і назвали міста, які можуть постраждати. Про це йдеться в дослідженні центру екологічних ініціатив "Экодія".

Фахівці –екологи провели спеціальне дослідження "Вода близько", щоб дізнатися, як швидко виявляться українські міста під водою. Вони змоделювали ситуацію, при якій до 2100 року глобальна температура підніметься на 4 градуси, а рівень моря на 1 метр. Такі показники цілком вірогідні, так як за останні 100 років рівень води у світі піднявся на 20 сантиметрів і швидкість росту тільки збільшується.

За даними дослідження, в 2100 році під загрозою можуть опинитися Крим, Херсонська та Одеська область. Деякі обласні та районні центри, такі як Щолкіно (Крим), Вилкове (Одеська область), Гола Пристань (Херсонська область), третина Бердянська, частина Феодосії, частина Одеси, частина Херсона, можуть піти під воду.

Фото: ecoaction.org.ua

Екологи нарахували 34 міста і близько 500 селищ, які можуть зникнути з лиця землі. Будуть зруйновані будинки, 5,5 тисяч кілометрів доріг, шість залізничних вокзалів, 15 станцій і 53 порти.

У зону руйнування також можуть потрапити курорти на березі Чорного моря, такі як Затока, Коблево, Залізний порт, Скадовськ, Кирилівка, Бердянськ, Лазурне, Міждводне, Чорноморське та інші. Також можуть постраждати бази, полігони, звалища і кладовища, які знаходяться в прибережній зоні.

Фахівці вважають, що оскільки в Україні майже 2,5 тисячі кілометрів берегової лінії, то потрібно задуматися вже зараз і почати роботу по скороченню шкідливих викидів в навколишнє середовище.

Фото: ecoaction.org.ua

Як сказано у звіті ООН, з нинішнім темпом викиду шкідливих речовин в атмосферу і створенням парникового ефекту, через 12 років у світі зростуть ризики посухи, повеней та екстремальної спеки.

А вчені з Брістольського університету довели, що льодовики в Гренландії, під час танення, виділяють метан. Він в десятки разів сильніше провокує парниковий ефект, ніж вуглекислий газ.

Раніше подібні дослідження проводили в тих країнах, які, як і Україна, мають частину територій у прибережній зоні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що еволюція людей триває ще швидше, ніж раніше.

А також писали про те, що вчені з'ясували, що може допомогти запобігти глобальному потеплінню.