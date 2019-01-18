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Экологи сделали шокирующее заявление для жителей Украины

STYLERНаука и техника    18.01.2019 - 15:42
Экологи сделали шокирующее заявление для жителей Украины
Коллаж РБК-Украина

Под угрозой окажутся жители многих городов на побережье Черного моря

Специалисты подсчитали, через сколько лет из-за глобального потепления часть прибережной Украины уйдет под воду и назвали города, которые могут пострадать. Об этом говорится в исследовании центра экологических инициатив "Экодия".

Специалисты - экологи провели специальное исследование "Вода близко", чтобы узнать, как быстро окажутся украинские города под водой. Они смоделировали ситуацию, при которой к 2100 году глобальная температура поднимется на 4 градуса, а уровень моря на 1 метр. Такие показатели вполне вероятны, так как за последние 100 лет уровень воды в мире поднялся на 20 сантиметров и скорость роста только увеличивается.

По данным исследования, в 2100 году под угрозой могут оказаться Крым, Херсонская и Одесская область. Некоторые областные и районные центры, такие как Щелкино (Крым), Вилково (Одесская область), Голая Пристань (Херсонская область), треть Бердянска, часть Феодосии, часть Одессы, часть Херсона, могут уйти под воду.

Экологи сделали шокирующее заявление для жителей Украины

Фото: ecoaction.org.ua

Экологи насчитали 34 города и около 500 поселков, которые могут исчезнуть с лица земли. Будут разрушены дома, 5,5 тысяч километров дорог, шесть железнодорожных вокзалов, 15 станций и 53 порта.

В зону разрушений также могут попасть курорты на берегу Черного моря, такие как Затока, Коблево, Железный порт, Скадовск, Кирилловка, Бердянск, Лазурное, Междводное, Черноморское и другие. Также могут пострадать базы, полигоны, свалки и кладбища, которые находятся в прибрежной зоне.

Специалисты считают, что так как в Украине почти 2,5 тысячи километров береговой линии, то задуматься нужно уже сейчас и начать работу по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Экологи сделали шокирующее заявление для жителей Украины

Фото: ecoaction.org.ua

Как сказано в недавнем отчете ООН, с нынешним темпом выброса вредных веществ в атмосферу и созданием парникового эффекта, через 12 лет в мире возрастут риски засухи, наводнений и экстремальной жары.

А ученые из Бристольского университета доказали, что ледники в Гренландии, во время таяния, выделяют метан. Он в десятки раз сильнее провоцирует парниковый эффект, чем углекислый газ.

Ранее подобные исследования проводили в тех странах, которые, как и Украина, имеют часть территорий в прибрежной зоне.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что эволюция людей продолжается еще быстрее, чем раньше.

А также писали о том, что ученые выяснили, что может помочь предотвратить глобальное потепление.

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