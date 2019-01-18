Экологи сделали шокирующее заявление для жителей Украины

Коллаж РБК-Украина

Под угрозой окажутся жители многих городов на побережье Черного моря

Специалисты подсчитали, через сколько лет из-за глобального потепления часть прибережной Украины уйдет под воду и назвали города, которые могут пострадать. Об этом говорится в исследовании центра экологических инициатив "Экодия".

Специалисты - экологи провели специальное исследование "Вода близко", чтобы узнать, как быстро окажутся украинские города под водой. Они смоделировали ситуацию, при которой к 2100 году глобальная температура поднимется на 4 градуса, а уровень моря на 1 метр. Такие показатели вполне вероятны, так как за последние 100 лет уровень воды в мире поднялся на 20 сантиметров и скорость роста только увеличивается.

По данным исследования, в 2100 году под угрозой могут оказаться Крым, Херсонская и Одесская область. Некоторые областные и районные центры, такие как Щелкино (Крым), Вилково (Одесская область), Голая Пристань (Херсонская область), треть Бердянска, часть Феодосии, часть Одессы, часть Херсона, могут уйти под воду.

Фото: ecoaction.org.ua

Экологи насчитали 34 города и около 500 поселков, которые могут исчезнуть с лица земли. Будут разрушены дома, 5,5 тысяч километров дорог, шесть железнодорожных вокзалов, 15 станций и 53 порта.

В зону разрушений также могут попасть курорты на берегу Черного моря, такие как Затока, Коблево, Железный порт, Скадовск, Кирилловка, Бердянск, Лазурное, Междводное, Черноморское и другие. Также могут пострадать базы, полигоны, свалки и кладбища, которые находятся в прибрежной зоне.

Специалисты считают, что так как в Украине почти 2,5 тысячи километров береговой линии, то задуматься нужно уже сейчас и начать работу по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Фото: ecoaction.org.ua

Как сказано в недавнем отчете ООН, с нынешним темпом выброса вредных веществ в атмосферу и созданием парникового эффекта, через 12 лет в мире возрастут риски засухи, наводнений и экстремальной жары.

А ученые из Бристольского университета доказали, что ледники в Гренландии, во время таяния, выделяют метан. Он в десятки раз сильнее провоцирует парниковый эффект, чем углекислый газ.

Ранее подобные исследования проводили в тех странах, которые, как и Украина, имеют часть территорий в прибрежной зоне.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что эволюция людей продолжается еще быстрее, чем раньше.

А также писали о том, что ученые выяснили, что может помочь предотвратить глобальное потепление.