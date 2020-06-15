На Марсі знайшли "людську кістку": розкрилася несподівана правда

Нещодавно в мережі з'явилися знімки Марса, зроблені ще у 2014-му році космічним зондом Curiosity. Вони знову викликали суперечки, а особливий інтерес фото, на якому чітко видно стегнову кістку людини. Її зонду вдалося виявити серед каміння червоної планети.

І хоча знову розгорілися суперечки з приводу населеності Марса, вчені NASA розвінчали цей міф, пише Sciense Alert.

Дослідники Марса кажуть, що це лише марсіанський камінь, який лише нагадує людську кістку. Науковці кажуть, що така форма утворилася під впливом вітру і ерозії.

Вчені пояснили стегнову кістку на Марсі (фото: sciencealert.com)

Якби на Марсі й існувало коли-небудь життя, то проявитися воно могло хіба що в мікроскопічних організмах, які можуть виявити лише лабораторні дослідження.

У випадку ж з цієї "кісткою" людське сприйняття створило ілюзію, хоча насправді це камінь. У природі вчені називають таке явище парейдолія. Воно формується в тій частині головного мозку, яка відповідає за візуальну інформацію.

Цікаво, що з Марсом подібне вже траплялося. Так, ще у 1976 році супутник зробив знімок планети, на якому багато хто побачив масивну скульптуру обличчя. Але пізніше виявилося, що це всього лише гірська порода.

Як ми раніше писали, вчені знайшли неймовірний доказ того, що на Марсі колись було життя.

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