Crew Dragon Ілона Маска розорить Росію на мільярди: сума вражає

Ракета Falcon-9 і астронавти (колаж: РБК-Україна)

Коли корабель Ілона Маска Crew Dragon повезе астронавтів на МКС, "Роскосмос" втратить мільйони, а в перспективі і мільярди доларів

Корабель Ілона Маска Crew Dragon на ракеті Falcon-9 доставить двох астронавтів - Дугласа Херлі і Роберта Бенкена на Міжнародну космічну станцію в суботу, 30 травня, о 22:22 (за київським часом). Цей історичний політ стане перемогою США в космічній гонці і великою втратою для Росії.

Так скільки ж грошей втратить Росія і чому корабель Маска настільки унікальний? Як пише Meduza, у разі невдачі з випробувальним польотом корабля Crew Dragon NASA уклало з "Роскосмосом" контракт на політ астронавта США на російському "Союз МС-17" на жовтень 2020 року.

Звичайно ж на МКС американця повезуть не безкоштовно, а за 90 млн доларів. Крім того, NASA повинна буде відвезти 800 кг російських вантажів за 2,5 роки, адже вантажні Crew Dragon вже літають у космос.

А якщо ж все пройде добре, то Crew Dragon зможе підвозити до МКС росіян і не тільки на регулярній основі. Причому одного пасажира Маск готовий повезти всього за 50-55 млн доларів.

Зазначимо, що за дев'ять років контракти з NASA принесли "Роскосмосу" 4 мільярди доларів. Адже американський шатл "Атлантіс" в останній раз стартував до МКС 8 липня 2011 року. Тепер, ймовірно, Ілон Маск стане головним космічним підрядником американського агентства.

Дуглас Херлі (праворуч) і Роберт Бенкен на кораблі Crew Dragon напередодні старту 27 травня 2020 (фото: twitter.com/elonmusk)

Нагадаємо, що запуск Crew Dragon довелося скасувати вчора, 27 травня, за 16 хвилин до старту через погану погоду. Працівники космодрому, які відповідали за метеопрогноз, повідомили, що якби була можливість перенести старт принаймні на 10 хвилин, то погода покращилася б.

"Це як збувається мрія, думаю, для мене та всіх у SpaceX. Я насправді не уявляв, що щось подібне станеться. Коли я заснував SpaceX у 2002 році, я не думав, що таке станеться", - сказав Ілон Маск в ефірі NASA-ТV. "Якби мені хтось у 2002 році сказав, що я буду стояти тут з адміністратором NASA, зустрічатися з астронавтами і що у нас космічний корабель і ракета будуть стояти на майданчику 39А, я б подумав: "Слухай, не знаю, про що ти говориш, але ні, це ніяк не може бути правдою". Я навіть не мріяв, що це станеться так чи інакше".

Зазначимо, що до МКС вперше полетять астронавти на кораблі і ракеті, створеними приватною компанією - SpaceX Ілона Маска.

Як ми писали раніше, Росія програє битву за космос, якщо корабель Маска вперше доставить людей на МКС.

Також повідомлялося, що вчені зробили сенсаційну заяву про "двійників" Землі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко