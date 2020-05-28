Crew Dragon Илона Маска разорит Россию на миллиарды: сумма впечатляет

Ракета Falcon-9 и астронавты (коллаж: РБК-Украина)

Когда корабль Илона Маска Crew Dragon повезет астронавтов к МКС, "Роскосмос" лишится миллионов, а в перспективе и миллиардов долларов

Корабль Илона Маска Crew Dragon на ракете Falcon-9 доставит двоих астронавтов - Дугласа Херли и Роберта Бенкена на Международную космическую станцию в субботу, 30 мая, в 22:22 (по киевскому времени). Этот исторический полет станет победой США в космической гонке и большой потерей для России.

Так сколько же денег потеряет Россия и почему корабль Маска настолько уникален? Как пишет Meduza, в случае неудачи с испытательным полетом корабля Crew Dragon NASA заключило с "Роскосмосом" контракт на полет астронавта США на российском "Союз МС-17" на октябрь 2020 года.

Конечно же на МКС американца повезут не бесплатно, а за 90 млн долларов. Кроме того, NASA должна будет отвезти 800 кг российских грузов за 2,5 года, ведь грузовые Crew Dragon уже летают в космос.

А если же все пройдет хорошо, то Crew Dragon сможет подвозить к МКС россиян и не только на регулярной основе. Причем одного пассажира Маск готов повезти всего за 50-55 млн долларов.

Отметим, что за девять лет контракты с NASA принесли "Роскосмосу" 4 миллиарда долларов. Ведь американский шаттл "Атлантис" в последний раз стартовал к МКС 8 июля 2011 года. Теперь, вероятно, Илон Маск станет главным космическим подрядчиком американского агентства.

Дуглас Херли (справа) и Роберт Бенкен на корабле Crew Dragon накануне старта 27 мая 2020 (фото: twitter.com/elonmusk)

Напомним, что запуск Crew Dragon пришлось отменить вчера, 27 мая, за 16 минут до старта из-за плохой погоды. Сотрудники космодрома, отвечавшие за метеопрогноз, сообщили, что если бы была возможность перенести старт по крайней мере на 10 минут, то погода улучшилась бы.

"Это как сбывается мечта, думаю, для меня и всех в SpaceX. Я на самом деле не представлял, что что-то подобное случится. Когда я основал SpaceX в 2002 году, я не думал, что что-то такое произойдет", - сказал Илон Маск в эфире NASA-ТV. "Если бы мне кто-то в 2002 году сказал, что я буду стоять тут с администратором NASA, встречаться с астронавтами и что у нас космический корабль и ракета будут стоять на площадке 39А, я бы подумал: "Слушай, не знаю, о чем ты говоришь, но нет, это никак не может быть правдой". Я даже не мечтал, что это сбудется так или иначе".

Отметим, что к МКС впервые полетят астронавты на корабле и ракете, созданными частной компанией - SpaceX Илона Маска.

Как мы писали ранее, Россия проиграет битву за космос, если корабль Маска впервые доставит людей на МКС.

Также сообщалось, что ученые сделали сенсационное заявление о "двойниках" Земли.

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Автор: Светлана Мащенко