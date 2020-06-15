На Марсе нашли "человеческую кость": вскрылась неожиданная правда

Недавно в сети всплыли снимки Марса, сделанные еще в 2014-м году космическим зондом Curiosity. Они вновь вызвали споры, а особенный интерес фото, на котором четко видна бедренная кость человека. Ее зонду удалось выявить среди камней красной планеты.

И хотя вновь разгорелись споры по поводу обитаемости Марса, ученые NASA развенчали этот миф, пишет Sciense Alert.

Исследователи Марса говорят, что это лишь марсианский камень, который всего лишь напоминает человеческую кость. Ученые говорят, что такая форма образовалась под воздействием ветра и эрозии.

Ученые объяснили бедренную кость на Марсе (фото: sciencealert.com)

Если же на Марсе и существовала когда-либо жизнь, то проявиться она может разве что в микроскопических организмах, которые обнаружат лишь лабораторные исследования.

В случае же с этой "костью" человеческое восприятие создало иллюзию, хотя на самом деле это камень. В природе ученые называют такое явление парейдолия. Оно формируется в той части головного мозга, которая отвечает за визуальную информацию.

Интересно, что с Марсом подобное уже случалось. Так, веще в 1976 году спутник сделал снимок планеты, на котором многие увидели массивную скульптуру лица. Но позже оказалось, что это всего лишь горная порода.

Как мы ранее писали, ученые нашли невероятное доказательство того, что Марс был когда-то обитаем.

Также сообщалось, что Crew Dragon Илона Маска разорит Россию на миллиарды, сумма убытков впечатляет.