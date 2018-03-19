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NASA показало вражаючий знімок "рожевої" бурі на Юпітері (фото)

STYLERНаука і техніка        19.03.2018 - 16:30
Фото: Юпітер (pixabay.com/Andrew-Art)
Фото: Юпітер (pixabay.com/Andrew-Art)

З'явилося нове фото зі станції Juno

Автоматична міжпланетна станція Juno зафіксувала на північній півкулі Юпітера бурю, яка має незвичайне рожеве забарвлення. Національне аерокосмічне агентство США поділилося надзвичайним знімком газового гіганта. Відповідне фото опубліковано на сайті NASA.

Зображення "рожевої" бурі на Юпітері було зроблено під час 11-го близького польоту космічного корабля Juno поряд з газовим гігантом – в 12 тисячах кілометрів від хмар планети.

Фото: Буря (NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Matt Brealey/Gustavo B C)

Juno вийшов на орбіту Юпітера в липні 2016 року. Передбачалося, що місія цієї автоматичної міжпланетної станції триватиме до лютого 2018 року.

Раніше у мережі показали відео дивних нічних спалахів на Землі. Нещодавно жителям Веллінгтона (США) вдалося зафіксувати дивне нічне світіння на камеру і викласти в мережу.

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Теги: NASA, юпитер
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