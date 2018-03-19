NASA показало впечатляющий снимок "розовой" бури на Юпитере (фото)

Появилось новое фото со станции Juno

Автоматическая межпланетная станция Juno зафиксировала на северном полушарии Юпитера бурю, которая имеет необычный розовый окрас. Национальное аэрокосмическое агентство США поделилось необыкновенным снимком газового гиганта. Соответствующее фото опубликовано на сайте NASA.

Изображение "розовой" бури на Юпитере было сделано во время 11-го ближнего полета космического корабля Juno рядом с газовым гигантом – в 12 тысячах километров от облаков планеты.

Фото: Буря (NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Matt Brealey/Gustavo B C)

Juno вышел на орбиту Юпитера в июле 2016 года. Предполагалось, что миссия этой автоматической межпланетной станции продлится до февраля 2018 года.

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